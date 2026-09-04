Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

8 + 9 = 17

La expresión queda así: 11 × 5 - 40 ÷ 4 + 17 × 6

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

11 × 5 = 55 | 40 ÷ 4 = 10 | 17 × 6 = 102

La expresión queda así: 55 - 10 + 102

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

55 - 10 = 45 |

45 + 102 = (?)

Resultado final: 147

El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, detenerse unos segundos para ordenar la cuenta ayuda a entrenar la concentración, mejorar el cálculo mental y disfrutar de un reto breve pero efectivo.