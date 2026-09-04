Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11 × 5 - 40 ÷ 4 + (8 + 9) × 6.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11 × 5 - 40 ÷ 4 + (8 + 9) × 6.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
8 + 9 = 17
La expresión queda así: 11 × 5 - 40 ÷ 4 + 17 × 6
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
11 × 5 = 55 | 40 ÷ 4 = 10 | 17 × 6 = 102
La expresión queda así: 55 - 10 + 102
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
55 - 10 = 45 |
45 + 102 = (?)
El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, detenerse unos segundos para ordenar la cuenta ayuda a entrenar la concentración, mejorar el cálculo mental y disfrutar de un reto breve pero efectivo.