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El increíble cambio en la casa de Moria Casán: de la serie a la realidad, así quedó tras la millonaria remodelación

De la serie a la realidad: la millonaria remodelación de la casa de Moria Casán en el Parque Leloir. Mirala.

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El increíble cambio en la casa de Moria Casán: de la serie a la realidad, así quedó tras la millonaria remodelación

Moria Casán volvió de sus vacaciones y se encontró con una sorpresa en su casa de Parque Leloir. La conductora había dejado encargado un importante trabajo de remodelación y, al regresar, descubrió que finalmente estaba terminado. La reacción fue inmediata: recorrió cada uno de los espacios renovados y mostró en detalle cómo quedó el resultado.

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El viaje había coincidido con el estreno de su serie en Netflix. Después de sus compromisos laborales, Moria decidió tomarse unos días para descansar en la playa y, al regresar, se encontró con una transformación que no dudó en compartir con sus seguidores.

Apenas ingresó a la habitación, la conductora quedó impactada por los cambios. La nueva cama, las lámparas y especialmente el empapelado de la pared fueron algunos de los detalles que más llamaron su atención.

“¡No puedo querer! ¡Wow! Qué maravilla”, exclamó Moria mientras comenzaba a recorrer el ambiente. Y enseguida destacó uno de los elementos centrales de la renovación: “¡Qué trabajo! Hermoso el papel, ¡quedó divino! Todo como lo soñamos”.

La remodelación no se limitó al dormitorio. El baño también fue completamente renovado y Moria se detuvo a observar cada uno de sus detalles. La ubicación de la ducha fue uno de los puntos que más la sorprendió.

“¡Qué perfectamente realizado, qué hermoso! La ducha ahí en el medio, ¡qué hermoso!”, comentó entusiasmada.

También reparó en los nuevos cajones y en la practicidad del mobiliario. “Se desliza. No tenemos que hacer clase de gimnasia”, bromeó al comprobar cómo funcionaban.

Durante el recorrido, las aberturas y los espejos también se llevaron buena parte de sus elogios. “La prolijidad, las aberturas también… ¡qué bárbaro! Las aberturas impresionantes”, señaló mientras revisaba el ambiente.

Frente a los espejos, fue todavía más contundente: “Amo los espejos”. Y luego resumió su impresión general: “Está espectacular. ¡Muy bueno! Fabuloso, gente”.

El último sector que mostró fue el vestidor, otro de los espacios que sufrió una importante transformación. Moria quedó sorprendida por la nueva distribución y celebró especialmente el lugar disponible para organizar sus pertenencias.

“¡Wow! Fantástico para acomodar todas las cosas”, expresó. El nuevo zapatero también recibió su aprobación y lo calificó de “fabuloso”.

Finalmente, después de recorrer la habitación, el baño y el vestidor, Moria hizo un balance de la renovación y dejó en claro que el resultado estuvo a la altura de lo que esperaba.

“Todo lo que nos hacía falta. ¡Fantástico! ¡Divino!”, concluyó.

Así, después de varios días fuera de su casa, Moria regresó a Parque Leloir y se encontró con una transformación completa de algunos de los ambientes más importantes de su hogar. Con su habitual espontaneidad, registró el momento y compartió con sus seguidores cada detalle de una remodelación que, por sus propias palabras, terminó tal como la había imaginado.

En pocas palabras

  • Moria Casán: Regresó de sus vacaciones y descubrió la remodelación de su casa en Parque Leloir.
  • Renovación Integral: Se destacan cambios en dormitorio, baño y vestidor, con detalles en empapelados y mobiliario.
  • Satisfacción Total: La conductora expresó su conformidad con el resultado final de las obras.
Resumen generado por Thinkindot AI
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