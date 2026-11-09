Victoria Villarruel explicó por qué no estuvo en la misa del papa León XIV

Victoria Villarruel explicó por qué no estuvo presente en la misa central del papa León XIV, que se celebró este lunes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, ante una multitud estimada en 2,5 millones de personas.
La vicepresidenta se expresó en redes sociales acerca de su ausencia en la misa del papa León XIV en Palermo.
Victoria Villarruel explicó en redes sociales por qué no estuvo presente en la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en Palermo. (Foto: archivo).
Victoria Villarruel explicó por qué no estuvo presente en la misa central del papa León XIV, que se celebró este lunes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, ante una multitud estimada en 2,5 millones de personas.
“Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad”, aclaró la vicepresidenta en respuesta a un usuario que cuestionaba su ausencia y señalaba que no había recibido una invitación de Presidencia, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni de la Iglesia argentina.
En el mismo mensaje, la presidenta del Senado destacó la importancia de la visita del Pontífice: “Pero me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana”.
Por otra parte, en su cuenta de Instagram, Villarruel compartió una publicación del Papa con una frase de su discurso de este lunes por la mañana en el Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole.
"El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales. Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y qué es lo realmente importante en la vida", expresó León XIV durante su visita.
La vicepresidenta tampoco formó parte de la recepción que se organizó el domingo en la Casa Rosada para darle la bienvenida al Papa tras su llegada al país. Sin embargo, sí estuvo presente en el encuentro que León XIV mantuvo ese mismo día con representantes de la dirigencia política en el Palacio Libertad.
Al terminar su discurso y antes de retirarse del auditorio, el Pontífice se acercó a saludar a Villarruel, que estaba sentada en primera fila. El intercambio quedó registrado en videos que algunos de los presentes grabaron con sus celulares.
Este lunes, en cambio, la vicepresidenta no estuvo entre las autoridades que participaron de la misa en Palermo.
Entre los dirigentes políticos que acudieron a la celebración estuvieron el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
También participaron otros integrantes del Gabinete, como el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y los ministros Luis Caputo (Economía), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Carlos Presti (Defensa), entre otros.
Además, estuvieron presentes el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su vicejefa, Clara Muzzio.