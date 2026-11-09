Victoria Villarruel explicó por qué no estuvo en la misa del papa León XIV

"El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales. Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y qué es lo realmente importante en la vida", expresó León XIV durante su visita.

El encuentro de Victoria Villarruel con el papa León XIV en el Palacio Libertad

La vicepresidenta tampoco formó parte de la recepción que se organizó el domingo en la Casa Rosada para darle la bienvenida al Papa tras su llegada al país. Sin embargo, sí estuvo presente en el encuentro que León XIV mantuvo ese mismo día con representantes de la dirigencia política en el Palacio Libertad.

Al terminar su discurso y antes de retirarse del auditorio, el Pontífice se acercó a saludar a Villarruel, que estaba sentada en primera fila. El intercambio quedó registrado en videos que algunos de los presentes grabaron con sus celulares.

Este lunes, en cambio, la vicepresidenta no estuvo entre las autoridades que participaron de la misa en Palermo.

Qué funcionarios estuvieron en la misa del papa León XIV

Entre los dirigentes políticos que acudieron a la celebración estuvieron el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

También participaron otros integrantes del Gabinete, como el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y los ministros Luis Caputo (Economía), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Carlos Presti (Defensa), entre otros.

Además, estuvieron presentes el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su vicejefa, Clara Muzzio.