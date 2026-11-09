El Gobierno desmintió a Villarruel por la invitación a la misa del Papa: el mail que le enviaron

Qué había dicho Victoria Villarruel sobre su ausencia en la misa del Papa

La polémica comenzó cuando la vicepresidenta respondió a un usuario en la red social X que le había preguntado por su ausencia en la multitudinaria celebración de León XIV.

“Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad”, escribió Villarruel, quien también expresó su satisfacción por la visita del Pontífice al país.

“Me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana”, agregó.

La ausencia de la vicepresidenta se produjo en medio de la tensa relación que mantiene con Javier Milei, cuyo vínculo político está roto desde 2024.

De todos modos, Villarruel sí había participado el domingo del encuentro del Papa con representantes de distintos sectores de la sociedad en el Palacio Libertad. Allí, al finalizar su discurso, León XIV se acercó especialmente a saludarla y mantuvo un breve intercambio con ella.