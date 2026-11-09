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El Gobierno desmintió a Villarruel por la invitación a la misa del Papa: el mail que le enviaron

La vicepresidenta había explicado que no asistió a la misa de León XIV porque no recibió el código QR para ingresar. Desde la Casa Rosada aseguraron que la invitación fue enviada y difundieron una captura del correo electrónico.

Victoria Villarruel explicó los motivos de su ausencia en la misa del papa León XIV y recibió una respuesta del Gobierno. (Foto: archivo).

Victoria Villarruel explicó los motivos de su ausencia en la misa del papa León XIV y recibió una respuesta del Gobierno. (Foto: archivo).

El Gobierno nacional salió a desmentir a Victoria Villarruel luego de que la vicepresidenta explicara que no asistió a la misa que celebró el papa León XIV este lunes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, porque no había recibido el código QR necesario para ingresar.

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Victoria Villarruel destacó el mensaje de unidad nacional que transmitió el papa León XIV durante su primer discurso en la Argentina. (Foto: archivo)

La respuesta llegó desde la Casa Rosada, donde aseguraron que la titular del Senado había sido invitada formalmente a la ceremonia y que su equipo estaba al tanto de los detalles del operativo de ingreso.

Según fuentes oficiales, la invitación fue enviada el miércoles 4 de noviembre desde el área de Ceremonial de Presidencia. Además, señalaron que integrantes de ese sector mantuvieron reuniones con colaboradores de Villarruel para explicarles el procedimiento de acceso y otras cuestiones vinculadas con las actividades.

VICTORIA VILLARRUEL NO ASISTIÓ A LA MISA DEL PAPA: "NUNCA RECIBIMOS EL QR PARA PODER INGRESAR"

En ese sentido, desde el Gobierno agregaron que el código QR también llegó a la secretaria de la vicepresidenta. Para respaldar su versión, difundieron una captura del correo electrónico enviado a Villarruel, en el que se la invitaba a participar de la misa junto al presidente Javier Milei.

Qué había dicho Victoria Villarruel sobre su ausencia en la misa del Papa

La polémica comenzó cuando la vicepresidenta respondió a un usuario en la red social X que le había preguntado por su ausencia en la multitudinaria celebración de León XIV.

Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad”, escribió Villarruel, quien también expresó su satisfacción por la visita del Pontífice al país.

“Me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana”, agregó.

La ausencia de la vicepresidenta se produjo en medio de la tensa relación que mantiene con Javier Milei, cuyo vínculo político está roto desde 2024.

De todos modos, Villarruel sí había participado el domingo del encuentro del Papa con representantes de distintos sectores de la sociedad en el Palacio Libertad. Allí, al finalizar su discurso, León XIV se acercó especialmente a saludarla y mantuvo un breve intercambio con ella.

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