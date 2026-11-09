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Luis Zahera arrasa en Netflix con su nueva película y es el thriller español más visto del año

Luis Zahera brilla en Netflix con una historia de secretos, traiciones y decisiones límite que sorprende con un thriller ambientado en la crisis española.

Luis Zahera arrasa en Netflix con su nueva película y es el thriller español más visto del año. (Foto: Archivo)

Luis Zahera arrasa en Netflix con su nueva película y es el thriller español más visto del año. (Foto: Archivo)

El nombre de Luis Zahera en Netflix vuelve a despertar el interés de los espectadores gracias a Colisión, una producción española que combina suspenso, acción y conflictos sociales en una historia donde nada resulta tan sencillo como parece. Con un robo bancario como punto de partida, la película construye una trama cargada de tensión, secretos y traiciones.

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La producción, que tiene una duración de 106 minutos, llegó al catálogo de la plataforma y rápidamente llamó la atención por su elenco y por la propuesta narrativa de su director. Lejos de limitarse a contar una historia convencional de delincuentes y policías, el largometraje incorpora elementos dramáticos relacionados con las consecuencias de la crisis económica que atravesó España.

Uno de los principales atractivos es la participación de Zahera, uno de los intérpretes más reconocidos del panorama audiovisual español. El actor, ganador de dos premios Goya, vuelve a demostrar su capacidad para formar parte de historias intensas, con personajes atravesados por contradicciones y conflictos personales.

Detrás de esta propuesta se encuentra Daniel Sánchez Arévalo, cineasta que decidió explorar un género diferente al de algunos de sus trabajos anteriores. El resultado es un relato criminal que combina distintas perspectivas, modifica la percepción de los acontecimientos y mantiene la incertidumbre hasta sus momentos decisivos.

De qué trata Colisión, la nueva película de Netflix

La historia de Colisión comienza en Madrid, durante 2013. España todavía atravesaba las consecuencias de la crisis financiera de 2008, un período marcado por el desempleo, las dificultades económicas y los problemas habitacionales que afectaron a miles de familias.

En ese escenario, un grupo de delincuentes organiza el asalto a una entidad bancaria. Los involucrados creen que podrán llevar adelante el plan, conseguir el dinero y escapar sin mayores complicaciones. Sin embargo, una situación inesperada termina modificando completamente sus planes.

Un accidente automovilístico durante la huida se convierte en el acontecimiento que cambia el rumbo de la historia.

A partir de ese momento, la trama comienza a desarrollar una serie de situaciones que ponen en duda las verdaderas intenciones de los personajes. Los secretos salen a la luz, aparecen las primeras traiciones y las relaciones entre los integrantes del grupo empiezan a deteriorarse.

Según el resumen oficial de Netflix: "España, 2013. Tras atracar un banco, un fatal accidente de auto saca a la luz la cara oculta de una banda de ladrones y desvela que las traiciones comenzaron mucho antes del robo".

Daniel Sánchez Arévalo apuesta por un género diferente

La dirección de Colisión estuvo a cargo de Daniel Sánchez Arévalo, cineasta español conocido por trabajos como Primos, Diecisiete y AzulOscuroCasiNegro.

En esta oportunidad, el director decidió explorar un relato criminal con características diferentes a las de algunas de sus producciones anteriores.

La propuesta combina acción, intriga y giros argumentales, pero mantiene una atención especial sobre los conflictos humanos. La intención es que los acontecimientos del atraco no sean el único elemento que sostenga el interés del espectador.

La producción estuvo a cargo de Bambú Producciones, compañía vinculada con títulos reconocidos como Fariña, Las chicas del cable y El caso Asunta.

El elenco principal de Colisión con Luis Zahera

  • Laia Costa
  • Karra Elejalde
  • Luis Zahera
  • Tamar Novas
  • Álvaro Cervantes
  • Lluís Homar

Por qué Colisión puede llamar la atención de los suscriptores de Netflix

La llegada de Colisión al catálogo de Netflix reúne varios elementos que suelen despertar el interés de los espectadores que buscan producciones españolas.

En primer lugar, cuenta con un elenco encabezado por figuras reconocidas. La participación de Luis Zahera representa un atractivo especial para quienes siguen su carrera y sus trabajos anteriores.

En segundo lugar, propone una historia que combina dos líneas narrativas. Por un lado, desarrolla un thriller alrededor de un atraco bancario que se complica después de un accidente. Por otro, incorpora un contexto social relacionado con las consecuencias de la crisis económica española.

Para quienes buscan una película de suspenso con una historia que avance a partir de secretos y revelaciones, Colisión presenta una alternativa dentro del catálogo de la plataforma.

Tráiler oficial de Colisión en Netflix

En pocas palabras

  • Luis Zahera: Brilla en Netflix con Colisión, un thriller español sobre secretos y traiciones.
  • Trama: Un atraco bancario en la crisis española de 2013 se complica tras un accidente, revelando secretos y traiciones.
  • Director: Daniel Sánchez Arévalo explora un género criminal combinando acción, intriga y conflictos humanos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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