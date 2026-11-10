Jairo emocionó a una multitud en Córdoba con el Ave María antes de la histórica misa del papa León XIV

La programación en el predio de FAdeA había comenzado el lunes con una vigilia artística que reunió a destacados referentes de la música. Entre los artistas que participaron estuvieron Jorge Rojas, Q' Lokura y Magui Olave, quienes le pusieron ritmo a la espera de los miles de asistentes que llegaron para vivir el encuentro religioso.

A sus 77 años, el intérprete nacido en Cruz del Eje le otorgó un significado muy especial a esta convocatoria de la organización eclesiástica. De hecho, Jairo había definido esta oportunidad como un acontecimiento histórico y "el broche de oro" de su trayectoria artística.

Además de la emoción que le generó formar parte de semejante celebración, Jairo manifestó su ilusión de poder tener un encuentro personal con León XIV una vez que terminara su actuación y descendiera del escenario. Un deseo que sumó un componente todavía más especial a una presentación que quedará entre los momentos destacados de su extensa carrera.

Cuál fue la profunda reflexión de Abel Pintos luego de haber cantado ante el papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

La visita del papa León XIV a la Argentina viene dejando momentos cargados de emoción y música. Así como Jairo participó este martes de la previa a la misa papal en Córdoba, Abel Pintos también tuvo una experiencia muy especial durante la histórica recorrida del Sumo Pontífice por el país. El cantante visitó ayer el Cottolengo Don Orione de Claypole, donde tuvo el privilegio de interpretar una canción frente al Sumo Pontífice.

En un clima de profunda sensibilidad, el artista entonó La llave ante la atenta mirada del Santo Padre y de todos los presentes. Un momento inolvidable que, horas más tarde, decidió compartir con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde expresó la emoción que le generó semejante experiencia.

Visiblemente movilizado por lo vivido, Abel Pintos publicó un sentido mensaje en el que recordó el encuentro musical junto al coro del Cottolengo Don Orione de Claypole y destacó el clima que se generó durante la visita papal.

“Fue emocionante cantar para el Papa León XIV junto al coro de @cottolengodonorioneclaypole porque el encuentro se vivió con profunda emoción y alegría”, escribió el músico al comenzar su publicación.

Luego, profundizó sobre las sensaciones que le dejó la presencia del Pontífice y describió la jornada como una verdadera celebración de fe y espiritualidad.

“Fue una verdadera fiesta desde la llegada del Santo Padre y hasta que se retiró con una bendición y una oración que no olvidaremos en nuestras vidas”, expresó, todavía conmovido por lo ocurrido.

Además, el intérprete aprovechó la oportunidad para agradecer a todas las personas que acompañaron ese momento tan significativo y que, de alguna manera, formaron parte de la experiencia.

“Gracias a todos sus corazones que estuvieron acompañándonos, conectados a los nuestros y compartiendo esta experiencia maravillosa, todos en el mismo espíritu”, agregó.

Finalmente, Abel Pintos cerró su emotiva reflexión con una frase que resumió el sentimiento que le dejó el encuentro con el Papa: “Gracias Dios. Aguante la fe. ¡Amar es para valientes!”.