Netflix estrena la película más esperada con Denzel Washington, Robert Pattinson y Daisy Edgar-Jones

Las fotografías también llegaron acompañadas de material promocional, incluido el póster oficial de la película. Aunque las imágenes no revelaron grandes detalles sobre el argumento, sí sirvieron para anticipar el clima de tensión que tendrá la historia.

Netflix apostará por una combinación de elementos que suele funcionar especialmente bien dentro del género del thriller. Habrá personajes con intereses enfrentados, situaciones inesperadas y una trama que buscará mantener al espectador atento a cada detalle.

La presencia de Denzel Washington, Robert Pattinson y Daisy Edgar-Jones también representa uno de los grandes atractivos del proyecto. Los tres intérpretes cuentan con trayectorias muy diferentes, pero comparten una capacidad para construir personajes complejos y sostener historias que necesitan mantener la atención del público.

De qué trata The Take, el nuevo thriller de Netflix

La sinopsis oficial de The Take es deliberadamente breve: "Un guardia de banco, una cajera y un maestro ladrón forman parte de un atraco a un banco, jugando un mortal juego de engaños y traiciones dobles".

Sus caminos se cruzarán en medio de un juego de engaños y traiciones que pondrá a prueba sus intenciones y la confianza que puedan depositar unos en otros.

La historia partirá de una situación que podría parecer propia de una película de robos tradicional. Sin embargo, el desarrollo irá incorporando elementos de otros géneros para construir una experiencia mucho más imprevisible.

El conflicto no estará limitado a la planificación de un robo o a las consecuencias de una operación delictiva. También habrá espacio para el drama psicológico y una historia de amor que tendrá un papel importante dentro de la narración.

Denzel Washington, Robert Pattinson y Daisy Edgar-Jones encabezan un elenco de lujo

El elenco es otro de los grandes argumentos de The Take. La producción consiguió reunir a intérpretes de distintas generaciones y con recorridos muy diferentes dentro de Hollywood.

Robert Pattinson (Crepúsculo, The Batman, La Odisea) será uno de los protagonistas principales. El actor consolidó su carrera internacional después de participar en grandes producciones comerciales y también desarrolló una trayectoria vinculada al cine de autor.

A su lado estará Daisy Edgar-Jones, actriz que ganó reconocimiento internacional gracias a producciones como Normal People y que también participó en películas como Fresh, Tornados y Sentido y sensibilidad.

El tercer gran nombre es Denzel Washington, uno de los intérpretes más reconocidos de su generación. Su trayectoria incluye películas de enorme repercusión, como Día de entrenamiento, El justiciero y Hombre en llamas.

Cuándo se estrena The Take en Netflix

Netflix ya confirmó la fecha de lanzamiento de esta producción. The Take se estrenará el 15 de enero de 2027 y estará disponible dentro del catálogo cinematográfico de la plataforma.

El lanzamiento llegará durante las primeras semanas del año y formará parte de las apuestas de la compañía para reforzar su oferta de películas.

La producción reúne varios elementos que pueden convertirla en una de las propuestas más atractivas para quienes disfrutan de los thrillers psicológicos.

Con Denzel Washington, Robert Pattinson y Daisy Edgar-Jones al frente, The Take se perfila como uno de los estrenos de Netflix que habrá que seguir de cerca en enero de 2027.