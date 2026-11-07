Netflix: Ricardo Darín se luce con El Eternauta 2, el estreno de la nueva temporada de la serie

Ricardo Darín ya había confirmado en mayo de 2025 que la segunda temporada todavía no estaba rodada. Aquella declaración permitió entender que el regreso de Juan Salvo iba a necesitar bastante tiempo, especialmente por las características técnicas de una producción que exige un importante trabajo de efectos visuales.

Además, en julio de 2026, el guionista Ariel Staltari confirmó que el equipo ya estaba trabajando en los guiones. Sin embargo, dejó una frase que reflejó la distancia que todavía separaba ese proceso del estreno: "Todavía falta un montonazo".

La declaración fue especialmente importante porque confirmó que el proyecto avanzó, aunque todavía quedaban etapas fundamentales por completar.

Los misterios que Netflix promete desarrollar en la continuación de El Eternauta

Francisco Ramos adelantó que la segunda temporada tendrá una dimensión todavía mayor en términos narrativos y conceptuales.

El vicepresidente de contenido de Netflix para Latinoamérica explicó a Deadline que la continuación será muy importante porque profundizará en distintos elementos de ciencia ficción que apenas fueron presentados durante la primera entrega.

La primera temporada presentó un escenario de destrucción, aislamiento y miedo. Los personajes tuvieron que tomar decisiones difíciles mientras intentaban comprender qué estaba ocurriendo en Buenos Aires.

Ricardo Darín y el elenco que volverá en El Eternauta

El regreso de Ricardo Darín como Juan Salvo está confirmado y será uno de los grandes atractivos de la segunda temporada. El actor ya había anticipado que la historia completa terminaría con una continuación, a diferencia de otros proyectos que dependen de los resultados de audiencia para decidir si continúan.

Pero no será el único rostro conocido que volverá. La continuidad de los demás personajes será importante para mantener la conexión emocional con la primera temporada. La historia no solamente se construyó alrededor de una invasión extraterrestre, sino también a partir de los vínculos personales, los conflictos familiares y las decisiones que debieron tomar los sobrevivientes.

En ese sentido, el regreso del elenco permitirá retomar las historias que quedaron pendientes y mostrar cómo evolucionaron los protagonistas después de los acontecimientos iniciales.

También existe una incógnita relacionada con los nuevos personajes. Uno de los interrogantes más importantes tiene que ver con quién interpretará al misterioso dueño de la mano que apareció al final de la primera temporada.

Por el momento, Netflix no confirmó incorporaciones adicionales ni reveló información oficial sobre nuevos integrantes del reparto.

El Eternauta | Tráiler oficial | Netflix