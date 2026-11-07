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Netflix: Ricardo Darín se luce con El Eternauta 2, el estreno de la nueva temporada de la serie

El Eternauta, temporada 2 en Netflix, prepara nuevas revelaciones, más ciencia ficción y una temporada que Ricardo Darín quiere que esté a la altura de las expectativas.

Netflix: Ricardo Darín se luce con El Eternauta 2

Netflix: Ricardo Darín se luce con El Eternauta 2, el estreno de la nueva temporada de la serie. (Foto: Archivo)

El Eternauta, temporada 2, ya tiene definido el rumbo de su historia en Netflix y promete resolver varios de los misterios que dejó abiertos la primera entrega. Ricardo Darín volverá a ponerse en la piel de Juan Salvo para completar una aventura que conquistó al público y se convirtió en uno de los grandes éxitos de ciencia ficción de Netflix.

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Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de la nueva temporada de su serie más vista. (Foto: Archivo)

La adaptación del histórico cómic argentino de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López consiguió trascender las fronteras y despertar el interés de nuevas generaciones. Su primera temporada presentó una Buenos Aires devastada por una amenaza desconocida, una nevada mortal y un grupo de sobrevivientes que debió organizarse para enfrentar una invasión que parecía imposible de comprender.

Pero la segunda temporada tendrá un desafío adicional: cerrar una historia de enormes dimensiones sin perder la intensidad de su propuesta. Y sus responsables ya adelantaron que no van a conformarse con repetir la fórmula que funcionó en los primeros episodios.

Cuándo se estrena El Eternauta 2 en Netflix

Una de las principales incógnitas tiene que ver con el momento en que los nuevos capítulos llegarán al catálogo de Netflix. Por ahora, los espectadores deberán armarse de paciencia. La producción todavía atravesó una etapa de desarrollo y escritura durante 2026, por lo que el estreno no aparecerá entre los lanzamientos inmediatos de la plataforma.

Ricardo Darín ya había confirmado en mayo de 2025 que la segunda temporada todavía no estaba rodada. Aquella declaración permitió entender que el regreso de Juan Salvo iba a necesitar bastante tiempo, especialmente por las características técnicas de una producción que exige un importante trabajo de efectos visuales.

Además, en julio de 2026, el guionista Ariel Staltari confirmó que el equipo ya estaba trabajando en los guiones. Sin embargo, dejó una frase que reflejó la distancia que todavía separaba ese proceso del estreno: "Todavía falta un montonazo".

La declaración fue especialmente importante porque confirmó que el proyecto avanzó, aunque todavía quedaban etapas fundamentales por completar.

Los misterios que Netflix promete desarrollar en la continuación de El Eternauta

Francisco Ramos adelantó que la segunda temporada tendrá una dimensión todavía mayor en términos narrativos y conceptuales.

El vicepresidente de contenido de Netflix para Latinoamérica explicó a Deadline que la continuación será muy importante porque profundizará en distintos elementos de ciencia ficción que apenas fueron presentados durante la primera entrega.

La primera temporada presentó un escenario de destrucción, aislamiento y miedo. Los personajes tuvieron que tomar decisiones difíciles mientras intentaban comprender qué estaba ocurriendo en Buenos Aires.

Ricardo Darín y el elenco que volverá en El Eternauta

El regreso de Ricardo Darín como Juan Salvo está confirmado y será uno de los grandes atractivos de la segunda temporada. El actor ya había anticipado que la historia completa terminaría con una continuación, a diferencia de otros proyectos que dependen de los resultados de audiencia para decidir si continúan.

Pero no será el único rostro conocido que volverá. La continuidad de los demás personajes será importante para mantener la conexión emocional con la primera temporada. La historia no solamente se construyó alrededor de una invasión extraterrestre, sino también a partir de los vínculos personales, los conflictos familiares y las decisiones que debieron tomar los sobrevivientes.

En ese sentido, el regreso del elenco permitirá retomar las historias que quedaron pendientes y mostrar cómo evolucionaron los protagonistas después de los acontecimientos iniciales.

También existe una incógnita relacionada con los nuevos personajes. Uno de los interrogantes más importantes tiene que ver con quién interpretará al misterioso dueño de la mano que apareció al final de la primera temporada.

Por el momento, Netflix no confirmó incorporaciones adicionales ni reveló información oficial sobre nuevos integrantes del reparto.

El Eternauta | Tráiler oficial | Netflix

En pocas palabras

  • Netflix y El Eternauta: La segunda temporada de la serie, protagonizada por Ricardo Darín, prepara nuevas revelaciones y más ciencia ficción.
  • Estreno pendiente: Aún en etapa de desarrollo y escritura de guiones, la continuación de la historia no tiene fecha de estreno confirmada.
  • Elenco y misterios: El regreso de Ricardo Darín está asegurado, mientras se aguarda la confirmación de nuevos personajes y la resolución de enigmas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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