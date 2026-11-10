Las historias detrás de la emoción por el papa León XIV: viajes, lágrimas y pedidos especiales

Los pedidos, las lágrimas y las historias personales detrás de la visita del Papa

Detrás de cada bandera y cada saludo había una historia. Algunas personas llegaron para agradecer, otras para renovar su fe y muchas llevaron pedidos personales para el Pontífice.

Uno de los encuentros más emotivos fue con Clemencia Hoyos de Martín, una mujer que viajó desde San Antonio de los Cobres, en Salta, con un regalo muy especial: un tejido realizado con sus propias manos.

Su deseo era poder entregárselo personalmente a León XIV. Aunque no había conseguido saludarlo, le pidió al equipo periodístico que intentara hacerle llegar el obsequio. "Yo quería encontrarlo personalmente, quería entregarle este regalito, el tejido de mis manos", explicó emocionada.

La mujer también expresó su agradecimiento por la visita y terminó compartiendo un abrazo con el periodista que la entrevistaba. Un gesto sencillo que reflejó la intensidad de lo que estaba viviendo.

Otra historia que conmovió fue la de Iliana Maidana, quien se acercó con un pedido especial por Bautista, un niño que atraviesa un tratamiento médico, y por su familia, que recientemente había sufrido la pérdida de un ser querido.

Entre lágrimas, pidió fortaleza y salud para el pequeño y su mamá. La emoción se hizo visible cuando recordó el paso del Papa y la posibilidad de estar presente en una jornada tan significativa para ella.

También hubo testimonios de personas que llegaron desde San Juan atravesadas por situaciones familiares difíciles. Priscila contó que había viajado junto a su comunidad después de atravesar pérdidas recientes.

"El tenerlo ahora acá con nosotros es como renovar esa esperanza de seguir creyendo", expresó. Para ella, la visita representaba una oportunidad para agradecer y encontrar fuerzas para seguir adelante junto a su familia.

Viajes de madrugada y más de 1.600 kilómetros para ver a León XIV

La convocatoria también reunió a fieles que recorrieron largas distancias para participar de la misa. Algunos llegaron desde Mendoza, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan y otras provincias.

Uno de los testimonios fue el de Francisco, quien viajó desde Salta junto a su esposa y recorrió alrededor de 1.600 kilómetros para estar presente. "Estamos muy emocionados. Realmente, qué placer estar acá", contó durante la entrevista.

Otros asistentes relataron que habían llegado cerca de las tres de la mañana o incluso antes del amanecer para conseguir un lugar desde donde pudieran ver al Pontífice.

Daniel, un vecino de Córdoba que asistió junto a su esposa, su hija y amigos, resumió la experiencia con una frase: "Una cosa hermosa e irrepetible. Cuarenta años tenés que esperar para que pase algo así".

Su testimonio reflejó la dimensión que tuvo la convocatoria para muchos de los presentes, que entendieron la jornada como una oportunidad excepcional.

Una multitud unida por la fe y la emoción

La diversidad de historias fue una de las postales de la jornada. Había personas que buscaban una bendición, otras que querían agradecer por situaciones personales y familias que simplemente deseaban vivir de cerca la visita del Papa.

Los grupos parroquiales también tuvieron un lugar destacado. Desde San Juan, La Rioja y Tucumán llegaron comunidades completas que organizaron sus viajes para compartir el encuentro.

En medio de la multitud, las banderas argentinas y vaticanas acompañaron una espera que estuvo marcada por la tranquilidad y el respeto.