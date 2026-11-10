León XIV en Córdoba: "Todos somos simples servidores y no hemos de hacer más que cumplir con nuestro deber"

León XIV: "Todos somos simples servidores"

La liturgia católica establece que este 10 de noviembre corresponde leer el pasaje bíblico de Lucas sobre la parábola del "servidor". Sin embargo, el Papa hizo un cambio. Eligió que se leyera Evangelio según San Mateo (16, 13-20) que dice: "En aquel tiempo, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?. Ellos contestaron: Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas".

"Él les preguntó: Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?. Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo".

"Jesús le respondió: ¡Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos.Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará".

El pasaje bíblico del Nuevo Testamento finaliza: "Te daré las llaves del Reino de los cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos"

El Papa León hizo ese cambio para ir directamente a las bases de la fundación de la Iglesia Católica. A partir de allí, comenzó una enumeración y ponderación de argentinos que consagraron su vida a Dios. En primer lugar nombró al Cura Brochero.

San José Gabriel del Rosario Brochero, cordobés, canonizado por el papa Francisco el 16 de octubre de 2016, Siguió con la figura de Santa Mamá Antula. Nacida en 1730 en Santiago del Estero como María Antonia de Paz y Figueroa fue santificada por el papa Francisco el 11 de febrero de 2024.

Destacó su esfuerzo para "cumplir con la misión que el señor nos encomienda a cada uno de nosotros que no es otra cosa que ser servidores de Dios", destacó el Papa.

"Estamos todos llamados a la santidad"

El Papa señaló que eso significa alcanzar la perfecta unión con Dios y que tiene una vocación misionera profunda. Fue una homilía que apuntó directamente a la misión de cada persona como hijo de Dios para cumplir con una misión recta. "No hay mejor manera de enseñar que dando ejemplo con la propia vida", recalcó León XIV.

Habló también de la "adhesión total a Jesucristo, sin fisuras", para vivir en esperanza a pesar de las dificultades.

Luego dedicó gran parte de su homilía a referirse a otras figuras que desde Córdoba en particular o del país en general, que contribuyeron a este compromiso y "hacer una patria fraterna y solidaria"

"Santos con acento argentino"

Así se refirió a una constelación de figuras que inició con el sacerdote conocido popularmente como el "cura" Brochero. Continuó con la primera santa argentina: Mamá Antula, nacida en Santiago del Estero. "Supo aunar la contemplación con el auxilio al prójimo" recordó a Mamá Antula.

Volvió a recordar al papa Francisco para decir que "los pobres tienen necesidad de Dios y de gente que exprese con su vida, la fuerza del amor cristiano".

El cardenal Pironio, cercano a los papas durante décadas en la curia romana y uno de los más importantes de los purpurados argentinos. En la foto, con el papa Juan Pablo II. (Foto: Gentileza 0223)

También se refirió a otros beatos y beatas que consagraron su vida a este doble propósito: consagrarse a Dios y ayudar al prójimo. Para luego referirse a que "ellos ya han cumplido su labor y ahora nos toca a nosotros".

León XIV: "Abran sus corazones y vayan y sean santos"

Usando la imagen del Cristo "pobre" que el propio cura Brochero hizo tallar, León XIV pidió a los argentinos que vayan a llevar el mensaje de Dios a todos lados, desde la escuela a cualquier tarea que toque desempeñar. "Tu eres el hijo de Dios vivo", finalizó su homilía.