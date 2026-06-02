Habló la ex de Barrelier, dueña del auto que usó para trasladar el cuerpo de Agostina Vega: "Tenía..."

"Nunca jamás me imaginé esto que pasó. La relación fueron un par de meses, pero intensos. Ahora me doy cuenta del papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento, que siempre me usó", expresó en diálogo con Arriba Córdoba.

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Según relató, Barrelier solía utilizar su vehículo con frecuencia, por lo que inicialmente no le resultó extraño que le pidiera prestado el Ford Ka. Sin embargo, reconoció que sí le llamó la atención el acercamiento porque llevaban varios días distanciados.

"Le mandé un último mensaje el viernes y eliminé su número. Nos habíamos distanciado", recordó.

De acuerdo con su testimonio, el domingo el hombre volvió a comunicarse para preguntarle por qué lo había bloqueado y le propuso encontrarse para desayunar, una rutina que compartían cuando mantenían la relación.

"Hubo un silencio incómodo que recién ahora me hace dar cuenta. Tenía un presentimiento yo", aseguró.

Más tarde, Barrelier insistió con un pedido puntual: necesitaba que le prestara el auto para llevarle ropa a un supuesto familiar. "Me mandó tres mensajes insistiéndome, pero era la intensidad que él tenía, por eso no dudé en ese momento", explicó.

El día que le prestó el Ford Ka

Aunque inicialmente se negó, finalmente el lunes 25 de mayo aceptó entregarle el vehículo. Barrelier llegó hasta su casa en un viaje de aplicación y le comentó que había estado declarando ante la Policía porque había sido una de las últimas personas en ver a Agostina con vida.

"No indagué mucho en el tema. Lo noté tranquilo, medio triste, pero porque hacía mucho no nos veíamos y por la pelea que habíamos tenido", recordó.

La mujer contó que incluso intentó convencerlo de quedarse en su casa, pero él insistió con utilizar el vehículo. "Yo no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación. Le insistí que se quede, pero se paró y se fue al garaje", relató.

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Según detalló, Barrelier permaneció más de una hora fuera de su casa con el Ford Ka. "No volvía. Lo llamaba y no me respondía. Pensé que me había robado el auto, era mi sensación", afirmó.

La reunión con el padre de Agostina Vega

Uno de los momentos que más recuerda Soledad ocurrió cuando el padre de Agostina llegó hasta su vivienda para hablar con Barrelier. La mujer aseguró que presenció toda la conversación y que le sorprendió la seguridad con la que el acusado respondía cada pregunta.

"Él no titubeó en ningún momento. Le contaba las cosas al padre de Agostina con mucha seguridad", señaló.

Según relató, Barrelier le preguntó primero al hombre si sabía si su hija había atravesado algún episodio particular y luego aseguró que la madre de la adolescente estaba al tanto de la situación.

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"La firmeza con la que hablaba parecía verdad lo que decía", sostuvo.

Un auto clave para la investigación

Ese mismo día, Soledad trasladó a Barrelier hasta su domicilio en barrio Cofico, luego de que se realizara un allanamiento en la vivienda.

Mientras tanto, la Justicia continúa analizando el recorrido que realizó el Ford Ka durante la hora en que estuvo bajo control del acusado.

Las pericias buscan determinar los movimientos exactos del vehículo, posibles rastros biológicos y cualquier elemento que permita reconstruir qué hizo Barrelier durante ese lapso.

Además, los investigadores trabajan sobre los registros telefónicos y las comunicaciones mantenidas por el detenido en los días previos y posteriores a la desaparición de Agostina.