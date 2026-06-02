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Franco Armani podría dejar River: el gigante de América que sueña con ficharlo

El experimentado arquero se encuentra en una etapa de definiciones sobre su futuro profesional. Tras haber perdido la titularidad en el arco millonario, un histórico club continental inició conversaciones formales para ficharlo.

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Franco Armani podría dejar River: el gigante de América que sueña con ficharlo

El mercado de pases del fútbol sudamericano comenzó a moverse con fuerza y amenaza con generar un fuerte impacto en las entrañas del Estadio Monumental. Franco Armani podría estar atravesando sus últimos días como jugador de River, al conocerse que Atlético Nacional abrió conversaciones para repatriar al arquero con el cual logró gritar campeón de la Copa Libertadores 2016.

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La noticia sacudió el panorama de Núñez, ya que el guardametas es uno de los máximos referentes del plantel actual. A falta de seis meses para que concluya su contrato con el Millonario, el Verde de la Montaña sueña con volver a contar con el arquero de 39 años (próximo a cumplir 40 este próximo 16 de octubre) al concluir el ciclo de David Ospina en la entidad de Medellín. En caso de lograr resolver una serie de detalles, el arquero casildense podría estar de regreso al club con el cual logró la gloria continental por primera vez, el más resonante de los 13 títulos que consiguió durante su ciclo de ocho años en la institución de Antioquia.

Por qué Franco Armani quiere volver a Atlético Nacional de Colombia

El deseo del arquero de retornar a la institución de Medellín no es una decisión improvisada, sino el cumplimiento de un viejo anhelo que manifestó públicamente de cara a la etapa final de su trayectoria deportiva.

En 2020, el guardametas dio a conocer su deseo personal de regresar a Atlético Nacional, a modo de agradecimiento por la gran oportunidad que le brindó tras su gran paso por Deportivo Merlo en la B Nacional. En aquella oportunidad, en diálogo con Rincón del Deporte, el futbolista había dejado una frase categórica: "Fue el equipo que confió en mí, que creyó, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quiero retirar ahí. En mi despedida me comprometí con el hincha. Lo prometido es deuda".

Cabe recordar que el club colombiano fue su última parada previa a llegar a River a principios de 2018, un paso en el cual logró 10 títulos (entre ellos la Copa Libertadores) y se ganó el corazón de los hinchas con sus cruciales atajadas en momentos claves.

Qué dijo el presidente de River sobre la posible salida de Franco Armani

La postura de la comisión directiva del Millonario es de absoluto respeto hacia la figura del arquero, entendiendo su estatus histórico dentro de la institución, especialmente tras un semestre en el que lo persiguieron las lesiones y terminó perdiendo el puesto en manos del juvenil Santiago Beltrán.

El presidente Stefano Di Carlo habló sobre su situación y no descartó una posible salida en caso de que así lo desee el futbolista. "Es un ícono del club, el arquero más ganador de la historia del club. Va a acompañar y apoyar siempre, esté donde esté. Incluso, el día que no esté más en River. Es parte de la esencia de la historia de River. Tiene contrato. Y son jugadores, Franco particularmente, que se han ganado el derecho de decidir lo que quieren hacer en cualquier momento. Tienen que tener ese espacio porque se lo han ganado", argumentó el mandatario respecto del futuro del guardametas.

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