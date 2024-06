Inesperada confesión de Sabrina Cortez sobre Furia que sorprendió a todos

Todo fue así incluso en la última placa en la que quedó eliminada con Martín Ku, el Chino que fue eliminado este domingo del reality.

Pero, pese a que todos sus ex compañeros hicieron campaña contra ella, Sabrina Cortez contó que no piensa igual a los demás. “Agradezco de haberla tenido de compañera a Juliana, la verdad es que nos dio un contenido copado. Son cosas que los que no lo dicen es por envidia o celos, de lo que sea”, dijo.

“Lo mejor de Gran Hermano, estuvo muy bueno, en muchas partes por Juliana”, concluyó con el apoyo de Isabel.