El fuerte reto de Gran Hermano a Andrea del Boca por romper las reglas: "Cuando doy una orden..."

Gran Hermano no anduvo con vueltas y se plantó ante una inconducta de Andrea del Boca dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Gran Hermano no dejó pasar una actitud de Andrea del Boca en medio de una actividad grupal y la convocó de manera urgente al confesionario.
Gran Hermano no anduvo con vueltas y se plantó ante una inconducta de Andrea del Boca dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.
La actriz no hizo caso al pedido del Big de que todos se hagan presentes en el salón para comenzar con la actividad grupal, algo que lo fastidió.
Ante los constantes avisos a la actriz, que seguía cocinando como si nada, GH decidió no autorizarle el paso al lugar donde se encontraba el resto del grupo y le comunicó que vaya al confesionario.
"Último aviso: todos a ensayar", había anunciado para que estuvieran todos presentes en la coreografía de Charlotte Caniggia con la canción Wrecking Ball de Miley Cyrus.
Tras ingresar al confesionario, el Big le expresó todo su malestar a la actriz: “Mal. Hoy no voy a permitir que ensayes, Andrea. Cuando doy una orden es para que me obedezcan en el momento. Es una norma de convivencia".
"Más de una vez les dije a todos y a vos que vayan a ensayar, pero preferiste quedarte amasando”, le dejó en claro sobre su firme decisión.
A lo que Andrea del Boca reconoció su error y respondió: "Ok perfecto, gracias y perdón". Y luego el sumo comunicó las consecuencias por ese accionar de la actriz: “Como una participante ignoró el llamado se les descontará tiempo al ensayo como sanción”, avisó.
Luego se dio un picante cruce entre los participantes tras la actitud de Andrea del Boca que generó rispidez en el grupo donde se escucharon muchas quejas.
"Si lo quieren hacer también relajen con sus egos, sino no voy a hacer la coreogafría nada", advirtió Nenu López visiblemente molesta por el poco compromiso de algunos de sus compañeros.
Andrea del Boca no pudo disimular su emoción al escuchar que Yipio fue salvada de la placa en Gran Hermano Generación Dorada, en una gala que tuvo alta tensión hasta el último minuto.
La uruguaya permanecía en placa junto a Zunino y Brian Sarmiento, en una reñida definición y con serias chances de abandonar la competencia, algo que finalmente terminó sucediendo con el ex futbolista.
“Gracias a la gente por el aguante. Ya no sé cómo pedirles que me voten porque estoy en todas las placas, pero muchas, muchas gracias. Gracias por el aguante. Estoy muy feliz de estar acá", dijo por su parte Yipio tras salir de la placa, mientras la actriz festejó con sus puños en el aire y un grito de desahogo.