El fuerte reto de Gran Hermano a Andrea del Boca por romper las reglas: "Cuando doy una orden..."

Tras ingresar al confesionario, el Big le expresó todo su malestar a la actriz: “Mal. Hoy no voy a permitir que ensayes, Andrea. Cuando doy una orden es para que me obedezcan en el momento. Es una norma de convivencia".

"Más de una vez les dije a todos y a vos que vayan a ensayar, pero preferiste quedarte amasando”, le dejó en claro sobre su firme decisión.

A lo que Andrea del Boca reconoció su error y respondió: "Ok perfecto, gracias y perdón". Y luego el sumo comunicó las consecuencias por ese accionar de la actriz: “Como una participante ignoró el llamado se les descontará tiempo al ensayo como sanción”, avisó.

Luego se dio un picante cruce entre los participantes tras la actitud de Andrea del Boca que generó rispidez en el grupo donde se escucharon muchas quejas.

"Si lo quieren hacer también relajen con sus egos, sino no voy a hacer la coreogafría nada", advirtió Nenu López visiblemente molesta por el poco compromiso de algunos de sus compañeros.

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El eufórico festejo de Andrea del Boca la salvación de Yipio en Gran Hermano

Andrea del Boca no pudo disimular su emoción al escuchar que Yipio fue salvada de la placa en Gran Hermano Generación Dorada, en una gala que tuvo alta tensión hasta el último minuto.

La uruguaya permanecía en placa junto a Zunino y Brian Sarmiento, en una reñida definición y con serias chances de abandonar la competencia, algo que finalmente terminó sucediendo con el ex futbolista.

“Gracias a la gente por el aguante. Ya no sé cómo pedirles que me voten porque estoy en todas las placas, pero muchas, muchas gracias. Gracias por el aguante. Estoy muy feliz de estar acá", dijo por su parte Yipio tras salir de la placa, mientras la actriz festejó con sus puños en el aire y un grito de desahogo.