Tensión total con Hernán Piquín en una función teatral: insultos, escupidas y un final caótico

Acto seguido, identificó a uno de ellos. “El Testigo 2 es Héctor Maugeri”, señaló, mencionando al ex conductor de Más Caras, quien habría observado lo sucedido desde otro sector de la sala.

Mientras tanto, las angelitas intentaron descubrir quién era el otro testigo mencionado por Ochoa. Finalmente se supo que se trataba de Laura Fidalgo, colega de la víctima. En ese contexto, Denise Dumas, quien se encuentra al frente del programa durante las vacaciones de Ángel de Brito, lanzó una divertida observación: “Es Testigo y también salpicadita”.

Tras mantener la intriga durante varios minutos y luego de una pausa comercial, Pepe Ochoa finalmente reveló que la persona afectada había sido Hernán Piquín.

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Según relató el panelista, todo comenzó porque dos jóvenes no dejaban de conversar durante la función. “Recibió un escupitajo porque las agresoras no se callaban, se dio vuelta y les dijo ‘Por favor, cálmense, no puedo prestar la atención a Mary del Cerro que está cantando hace media hora’. Él se paró y pidió a la seguridad que vengan a arreglar la situación”, detalló.

Más adelante, amplió cómo se habría desarrollado el conflicto. “Estaban hablando las agresoras, dos chicas de 22 años. Hablaban, hablaban, hablaban. Él se dio vuelta y les dijo ‘Chicas, cállense’. Las chicas dijeron ‘No nos vamos a callar nada’, y ahí nomás, el escupitajo”, concluyó Ochoa al reconstruir el llamativo episodio ocurrido en plena función.

Hernán Piquín - escupido en el teatro - captura LAM

Cuál fue la impactante transformación de Hernán Piquín tras someterse a un balón gástrico

En una charla que mantuvo con la revista Pronto durante 2024, Hernán Piquín reveló el método al que recurrió para bajar de peso y sentirse mejor físicamente. El reconocido bailarín explicó por aquel entonces que decidió colocarse un balón gástrico ingerible, una alternativa moderna que le permitió adelgazar varios kilos sin modificar drásticamente su alimentación.

Según contó, todo comenzó cuando notó un cambio en su cuerpo que empezó a afectar su desempeño profesional. Aunque para muchos pasaba desapercibido, él percibía claramente la diferencia cada vez que se subía a un escenario.

“El año pasado, cuando me fui a España, tenía unos seis kilos de más. Quizás la gente no lo notaba pero yo sí. Lo sentía al bailar y eso me ponía incómodo”, expresó el artista al recordar el momento en que decidió buscar una solución.

Hernan Piquin.jpg

Frente a esa situación, Piquín optó por someterse a un procedimiento poco invasivo. “Me pusieron un balón gástrico ingerible. Es como una píldora que ingerís y te la inflan en el estómago con líquido”, explicó sobre el tratamiento que eligió para perder peso.

Luego, el exjurado de televisión brindó más detalles sobre el funcionamiento del dispositivo. “Es súper natural. Es como un globo que tiene un parche y un catéter que sale. O sea, vos te lo tragás y te queda como una manguerita afuera de la boca. Por esa manguerita te inflan el balón en el estómago con líquido. Entonces, te tiran del catéter y queda sellado adentro del estómago. Dura de cuatro a seis meses. En ese tiempo, el parche que tiene se empieza a diluir y entran los jugos gástricos dentro de ese globo y lo empiezan a comer, hasta que lo eliminás por las heces”, detalló.

Finalmente, Hernán Piquín aseguró que los resultados superaron sus expectativas y remarcó cómo impactó positivamente en su rendimiento artístico. “Así bajé nueve kilos y sin dejar de comer. Me siento súper ágil en el escenario. Hacía dos o tres años que no me sentía así de ágil en los saltos y los giros”, concluyó.