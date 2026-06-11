Caso Loan: a una semana del juicio, la fiscalía ratificó la principal hipótesis y buscará romper el pacto de silencio

Tras la recorrida, la fiscal general Tamara Pourcel fue contundente al ratificar la hipótesis central de la investigación. “Lo que nosotros sacamos de esta inspección ocular es justamente reforzar la hipótesis que teníamos, que es que Loan fue sustraído. Loan no desapareció solo, a Loan lo sacaron del ámbito de custodia de su papá”, afirmó.

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Los fiscales descartaron nuevamente las teorías que apuntaban a un accidente o a una pérdida en el monte. Según explicaron, las características del terreno hacen muy difícil que un chico pudiera internarse por sus propios medios sin dejar rastros.

“Yendo para la zona del botín, es una zona lejana de difícil acceso. Entre la maleza es difícil acceder, hay que agacharse mucho y hay muchas espinas. Son lugares complicados que nos refuerzan la teoría de que efectivamente a Loan lo sustrajeron”, señalaron.

El enigma del hotel y las ventanas tapadas

Otro de los puntos que generó especial atención durante la inspección fue el hotel "Despertar del Iberá", en 9 de Julio, donde se alojaron diez personas acusadas de entorpecer la investigación haciéndose pasar por integrantes de la Fundación Lucio Dupuy.

El fiscal auxiliar Gabriel Romero Olivello reveló un dato que llamó la atención de los investigadores. “Accedimos al hotel y nos indicaron que, por ejemplo, las ventanas estaban todas tapadas, entonces no se veía de afuera para adentro”.

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Y agregó: “La hipótesis más fuerte que tiene este Ministerio Público Fiscal es que esos vidrios fueron tapados por las personas que estaban alojadas ahí con los menores”.

Además, el propietario del establecimiento reconoció ante los jueces que desconocía quiénes eran los huéspedes y que incluso tuvo que buscar sus nombres en internet para saber de quiénes se trataba.

El objetivo de la fiscalía

Para el Ministerio Público, el juicio representa una oportunidad para desarticular la red de complicidades que habría actuado tras la desaparición del niño.

La fiscal auxiliar María Soledad Branchi sintetizó cuál es la principal expectativa de la acusación: “Que alguno de los imputados rompa el pacto de silencio, se quiebre”.

Juicio por Loan: 17 acusados y más de 160 testigos

El juicio tendrá un total de 17 imputados. Siete de ellos llegarán acusados por la sustracción y ocultamiento del menor, entre quienes se encuentran el ex marino Carlos Guido Pérez, su esposa Victoria Caillava, la tía de Loan, Laudelina Peña, y Bernardino Antonio Benítez.

Los otros diez acusados serán juzgados por encubrimiento y entorpecimiento de la investigación, señalados por haber montado falsas operaciones humanitarias e incluso por haber privado de la libertad a los primos de Loan para impedir que declararan.

A lo largo del debate pasarán por la sala más de 160 testigos, entre peritos, efectivos de seguridad, vecinos de 9 de Julio y familiares de Loan. La acusación estará a cargo de un equipo conformado por siete fiscales, con el apoyo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

El Tribunal rechazó la declaración de Elisa Carrió y otros 18 testigos en el juicio por el caso Loan

El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió no admitir las declaraciones de 19 testigos propuestos por las partes, entre ellos la dirigente política Elisa Carrió.

La decisión quedó plasmada en una resolución en la que los jueces consideraron que las personas ofrecidas no tuvieron una participación directa en los hechos investigados y que sus testimonios se sustentan en referencias o información obtenida de terceros.

Entre los testigos rechazados figuran Silvia Adriana Viera, Jorge Santiago Díaz, José Codazzi, Raúl Alejandro Ponce, Roberto Méndez, Cristian Sebastián Echeverría, Pablo Alejandro Ponzone, José María Servín, Emanuel Antonio Mussin, Laura Pamatián, Alejandro Fernando Codazzi, Alejandro Abel González, Lisandro Nicolás Machuca, Juan Cruz Velázquez, José Gerardo Alfonso, Wilfredo Oviedo, Elisa María Avelina Carrió y Miguel Ferreyra.

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En la resolución, el Tribunal sostuvo que los testimonios fueron ofrecidos “con referencias condicionales de lo que habrían podido advertir” y remarcó que no surge que esas personas hayan tenido algún grado de intervención en los acontecimientos bajo investigación.

Los magistrados señalaron que un testigo debe declarar sobre hechos que haya percibido directamente y no sobre versiones o comentarios escuchados.