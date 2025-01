Inesperada despedida de C5N que dejó a todos impactados: "hay que poner un punto final"

“Naturalmente, los ciclos se cumplen. Los ciclos de la vida, personales y profesionales, cambian los desafíos y la visión de la propia vida, y uno siente que hay que poner un punto final. Lo único que tengo para C5N son agradecimientos. En estos tiempos duros nos tocaron vivir diferentes momentos, pero nos fortaleció. Me llevo la relación con los seres humanos, muchos amigos de este canal, y el cariño del público”, siguió.

Entre los motivos, explicó por qué deja el canal: “Este año empecé a sentir que el ciclo se cerraba. Me tomé dos semanas de vacaciones para pensarlo, pero me di cuenta que no. Después de pensarlo dije ‘es un ciclo que se cerró’, hay que poner un punto final, no hay que estirar los ciclos. El punto lo tiene que poner uno antes de que lo ponga la vida. Fueron once años. Más de una década en un mismo lugar, enfrentando diferentes desafíos. Fueron once años con alegrías, éxitos y sinsabores. Pero siempre con gran predisposición”.

“Fueron once años donde ustedes nunca me dieron la espalda, y permanentemente me hicieron sentir el afecto en la calle, a través de la relación mágica que establecimos desde la televisión. Hoy llegó el momento de partir. De cerrar con naturalidad un ciclo de la vida y profesional, sin reproches y sin rencores”, sentenció.