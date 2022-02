Insólito: descubrió a un hombre desnudo viviendo en el baúl de su auto

Unos días después, Bethany Coker entró a su auto y escuchó una voz que la saludaba desde el baúl: “Hola”. Inmediatamente, la joven agarró su celular y comenzó a grabar un video del hombre desnudo que le estaba hablando desde la parte trasera del automóvil.

Embed

La mujer, que estaba sorprendida y asustada, le preguntó al hombre porque estaba desnudo entro del baúl y él le respondió: “Es un rito de iniciación. Soy el hijo del Papa”.

“Al principio pensé que alguien me estaba jugando una broma, y luego, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, dejé mi teléfono grabando porque no estaba muy segura de lo que podía a pasar”, contó Bethany Coker a un medio de comunicación canadiense. “No sabía quién era este tipo. No sabía si era peligroso. Y había estado en mi baúl durante tres días y no dijo una sola palabra”, explicó.

Inmediatamente, la joven llamó a la policía, quienes sacaron al hombre del auto y le comentaron que era una persona que presentaba “problemas de salud importantes”. “Actualmente está en una sala de psiquiatría”, indicó Coker.

El video que la mujer subió a TikTok que se viralizó rápidamente y miles de internautas dieron su opinión sobre lo sucedido.