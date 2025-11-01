Insólito robo en un comercio de Baradero: "Que Dios te lo pague"

Un insólito episodio ocurrió en un comercio de la localidad bonaerense de Baradero, donde un hombre se llevó una cerveza sin pagar y, al salir corriendo, gritó: “Que Dios te lo pague”.
Antes de escapar corriendo, el hombre lanzó la inesperada frase que quedó registrada en las cámaras de seguridad.
Entró a un comercio en Baradero y robó una cerveza: "Que Dios te lo pague"
El hecho, registrado por las cámaras de seguridad del local ubicado en la esquina de las calles Rodríguez y Gorriti, muestra el momento en que el sujeto toma la bebida y se marcha apresuradamente, en cuestión de segundos, mientras quien estaba a cargo de la atención intenta detenerlo sin éxito.
Las imágenes que se viralizaron en redes sociales este viernes, sobre el hecho ocurrido el pasado miércoles, generaron todo tipo de reacciones por el inusual comportamiento del delincuente y por lo que se llevó.
Según informaron medios locales, el video fue entregado a la Policía, que ya trabaja en la identificación del autor del hecho. Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre su paradero ni sobre si logró ser reconocido por los vecinos de la zona.