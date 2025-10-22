En vivo Radio La Red
Policiales
Robo
Marido
LINIERS

Insólito robo: se hizo pasar por su marido, pagó por el servicio del lavadero y salió manejando como si fuera su auto

Una vecina del barrio porteño de Liniers dejó su auto en un lavadero como hacía habitualmente, pero un hombre se presentó poco después fingiendo ser su pareja, pagó el servicio y se llevó el vehículo sin levantar sospechas.

Un insólito robo tuvo lugar en un lavadero de autos del barrio porteño de Liniers, donde una vecina perdió su vehículo de una forma tan inesperada como cinematográfica. La mujer, que solía llevar su auto al mismo local cada dos meses, lo dejó para lavar como de costumbre. Sin embargo, poco después, un hombre se presentó en el lugar fingiendo ser su pareja, pagó el servicio y se llevó el vehículo sin despertar sospechas entre los empleados. A casi dos semanas del hecho, el ladrón sigue prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

El episodio ocurrió el último sábado por la tarde en “Lo de Sereno”, un lavadero ubicado en la calle Patrón al 7000, a una cuadra y media de la avenida Emilio Castro. Según informaron fuentes policiales, la víctima —identificada como Delfina— dejó su Citroën C3 a las 13.30, dejó asentados sus datos personales y se retiró.

“Lo dejé como siempre, me tomaron mi nombre y mi teléfono”, relató la mujer en declaraciones televisivas. Pero una hora y media más tarde, su novio Gonzalo fue al local para retirar el auto y descubrió que ya no estaba.

Sorprendido, el hombre llamó de inmediato a Delfina para advertirle lo ocurrido. “Nos robaron el auto, se lo llevó otro”, le dijo. Ella, incrédula, pensó al principio que se trataba de una broma: “Pensé que me estaba haciendo una joda”, contó.

La mujer radicó la denuncia en la Comisaría Vecinal 9B, donde explicó que, según los empleados del lavadero, otra persona se había presentado antes, había pagado el servicio y retirado el vehículo.

Tras el aviso al 911, agentes de la Policía de la Ciudad se acercaron al comercio. El dueño del lavadero declaró que, al momento en que la pareja fue a buscar el auto, no halló la llave en la oficina y que, al consultar con su personal, uno de los trabajadores reconoció haberla entregado a un hombre que aseguró ser el novio de la clienta.

Las cámaras de seguridad del local registraron toda la secuencia. En las imágenes se ve al sospechoso llegar caminando, observar el vehículo, pagar el lavado y finalmente subirse al auto para irse como si fuera suyo. “Se ve a un hombre que se quedó mirando el auto, como observando la patente. Pagó el servicio, dijo que venía a buscarlo y se fue manejando. Tenía una gorra, pero no se le ve mucho la cara”, detalló Delfina.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°37, a cargo de la doctora Romina Monteleone y con intervención de la Secretaría del doctor Guerra de Souza, ordenó que las grabaciones sean analizadas por la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina para intentar identificar al ladrón que se hizo pasar por la pareja de la víctima.

