Insólito robo: se hizo pasar por su marido, pagó por el servicio del lavadero y salió manejando como si fuera su auto

La mujer radicó la denuncia en la Comisaría Vecinal 9B, donde explicó que, según los empleados del lavadero, otra persona se había presentado antes, había pagado el servicio y retirado el vehículo.

Tras el aviso al 911, agentes de la Policía de la Ciudad se acercaron al comercio. El dueño del lavadero declaró que, al momento en que la pareja fue a buscar el auto, no halló la llave en la oficina y que, al consultar con su personal, uno de los trabajadores reconoció haberla entregado a un hombre que aseguró ser el novio de la clienta.

Las cámaras de seguridad del local registraron toda la secuencia. En las imágenes se ve al sospechoso llegar caminando, observar el vehículo, pagar el lavado y finalmente subirse al auto para irse como si fuera suyo. “Se ve a un hombre que se quedó mirando el auto, como observando la patente. Pagó el servicio, dijo que venía a buscarlo y se fue manejando. Tenía una gorra, pero no se le ve mucho la cara”, detalló Delfina.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°37, a cargo de la doctora Romina Monteleone y con intervención de la Secretaría del doctor Guerra de Souza, ordenó que las grabaciones sean analizadas por la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina para intentar identificar al ladrón que se hizo pasar por la pareja de la víctima.