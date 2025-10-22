El insólito robo a Bauletti, el streamer que coquetea con Zaira Nara

“Bajo rapidísimo. Bajo rapidísimo. Mientras estoy bajando el ascensor, le mando el código. Le pongo el código 346. Ya estoy bajando. ”, explicó.

Sin embargo, cuando llegó a la planta baja, el pedido había desaparecido. El repartidor no solo no lo esperó, sino que introdujo el código y se fue con la comida.

“Puso el código y se fue. Le digo al de recepción: ‘¿No lo dejó?’ y me dice que no, que no lo dejó. Me cobraron”, lamentó Bauletti con resignación.

El clip se viralizó en cuestión de minutos, generando memes, reacciones y una oleada de mensajes en las redes, donde muchos usuarios se tomaron el tema con humor, mientras otros destacaron la desprotección que sienten los clientes ante estas situaciones.

Bauletti forma parte de la nueva camada de streamers argentinos que ganan fuerza en plataformas como Twitch y Kick, con miles de espectadores que siguen sus transmisiones diarias.