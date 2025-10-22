En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Zaira Nara
streaming
Atención

El insólito robo a Bauletti, el streamer que coquetea con Zaira Nara

Lo engañaron en segundos: el relato del robo que sufrió Bauletti, el streamer que coquetea con Zaira Nara. Enterate.

El insólito robo a Bauletti, el streamer que coquetea con Zaira Nara

Un momento insólito y con tintes de comedia fue el que vivió el streamer Bauletti, conocido por su estilo relajado, su creciente fama en el mundo del streaming argentino y, últimamente, por los rumores de coqueteo con Zaira Nara. Esta vez no fue tendencia por su vínculo con la modelo, sino por un hecho tan inesperado como gracioso: un repartidor de comida le robó su pedido en la puerta del edificio.

Leé también Zaira Nara contó los tremendos motivos por los Wanda se puso de novia con Martín Miguels
zaira nara conto los tremendos motivos por los wanda se puso de novia con martin miguels

Todo quedó registrado en una transmisión en vivo, donde Bauletti relató con lujo de detalles cómo ocurrió la escena, que rápidamente se volvió viral en redes y generó todo tipo de comentarios.

Estaba abajo. Estaba abajo hace 5 minutos. Me dice, ‘Me tengo que ir, pierdo el tren’.”, contó el streamer entre la sorpresa y la indignación.

Según explicó, había realizado un pedido de comida por delivery y, al recibir el aviso de que el repartidor había llegado, comenzó a bajar para retirarlo. Pero las cosas no salieron como esperaba.

Bajo rapidísimo. Bajo rapidísimo. Mientras estoy bajando el ascensor, le mando el código. Le pongo el código 346. Ya estoy bajando. ”, explicó.

Sin embargo, cuando llegó a la planta baja, el pedido había desaparecido. El repartidor no solo no lo esperó, sino que introdujo el código y se fue con la comida.

Puso el código y se fue. Le digo al de recepción: ‘¿No lo dejó?’ y me dice que no, que no lo dejó. Me cobraron”, lamentó Bauletti con resignación.

El clip se viralizó en cuestión de minutos, generando memes, reacciones y una oleada de mensajes en las redes, donde muchos usuarios se tomaron el tema con humor, mientras otros destacaron la desprotección que sienten los clientes ante estas situaciones.

Bauletti forma parte de la nueva camada de streamers argentinos que ganan fuerza en plataformas como Twitch y Kick, con miles de espectadores que siguen sus transmisiones diarias.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Zaira Nara streaming
Notas relacionadas
El filoso comentario de Zaira Nara sobre el nuevo novio de Wanda, Martín Migueles: "Si fuera un..."
Netflix estrena "Envidiosa 3" con Griselda Siciliani: la serie más exitosa vuelve con su nueva temporada
Fácil y rápido: cómo lograr que tus cupcakes de frutos rojos queden húmedos y llenos de sabor

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar