Iron Maiden tendrá su propio bar en Buenos Aires: dos días de música, cerveza y entrada gratis

Desde la organización remarcaron que se trata del único Eddie’s Dive Bar oficialmente autorizado por Iron Maiden, una distinción que convierte a la propuesta en una oportunidad especial para los fanáticos argentinos.
La entrada será libre y gratuita, y quienes se acerquen también podrán aprovechar el estacionamiento sin cargo.
Eddie’s Dive Bar Buenos Aires: toda la información
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Cuándo: lunes 19 y martes 20 de octubre.
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Horario: de 12 a 22.
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Dónde: Augusta Bar, avenida Ernesto Tornquist 6385, CABA.
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Qué habrá: música en vivo, Trooper Beer importada y merchandising exclusivo.
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Entrada: libre y gratuita.
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Estacionamiento: sin cargo.
Con una propuesta que combina música, historia y artículos exclusivos, Eddie’s Dive Bar promete convertirse en una parada obligada para quienes quieran celebrar el legado de Iron Maiden sin salir de Buenos Aires.