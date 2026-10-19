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Iron Maiden tendrá su propio bar en Buenos Aires: dos días de música, cerveza y entrada gratis

Iron Maiden celebra sus 50 años con una experiencia especial en Buenos Aires y entrada libre. Enterate.

Iron Maiden tendrá su propio bar en Buenos Aires: dos días de música, cerveza y entrada gratis

Los fanáticos de Iron Maiden tienen un plan imperdible en Buenos Aires. En el marco de los festejos por los 50 años de la legendaria banda británica, llega Eddie’s Dive Bar, una experiencia oficial que reunirá música en vivo, cerveza exclusiva y merchandising histórico durante dos jornadas con entrada libre y gratuita.

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El truco de la bolsa en la escoba: cómo ayuda a juntar pelos y pelusas al barrer. (Imagen ilustrativa)

La propuesta, presentada por Live Shows Argentina junto a Cover Your Bones, se realizará este lunes 19 y martes 20 de octubre, de 12 a 22, en Augusta Bar, ubicado en avenida Ernesto Tornquist 6385, en la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los grandes atractivos será la posibilidad de disfrutar de la célebre Trooper Beer, la cerveza vinculada al universo de Iron Maiden, importada especialmente para la ocasión. Además, el espacio contará con música en vivo y se convertirá en un punto de encuentro para los seguidores de la Doncella de Hierro, que podrán compartir dos días a puro heavy metal.

Pero eso no es todo. Eddie’s Dive Bar también tendrá un pop-up de merchandising histórico, diferenciado y exclusivo para Argentina, con productos que únicamente estarán disponibles durante estas dos jornadas. El lugar elegido es el mismo en el que se realizó anteriormente el pop-up de AC/DC.

Desde la organización remarcaron que se trata del único Eddie’s Dive Bar oficialmente autorizado por Iron Maiden, una distinción que convierte a la propuesta en una oportunidad especial para los fanáticos argentinos.

La entrada será libre y gratuita, y quienes se acerquen también podrán aprovechar el estacionamiento sin cargo.

Eddie’s Dive Bar Buenos Aires: toda la información

  • Cuándo: lunes 19 y martes 20 de octubre.

  • Horario: de 12 a 22.

  • Dónde: Augusta Bar, avenida Ernesto Tornquist 6385, CABA.

  • Qué habrá: música en vivo, Trooper Beer importada y merchandising exclusivo.

  • Entrada: libre y gratuita.

  • Estacionamiento: sin cargo.

Con una propuesta que combina música, historia y artículos exclusivos, Eddie’s Dive Bar promete convertirse en una parada obligada para quienes quieran celebrar el legado de Iron Maiden sin salir de Buenos Aires.

En pocas palabras

  • Iron Maiden celebra: Concierto especial en Buenos Aires con entrada libre y gratuita para celebrar 50 años.
  • Eddie's Dive Bar: Experiencia oficial con música en vivo, Trooper Beer y merchandising exclusivo.
  • Fechas y lugar: Se realizará el 19 y 20 de octubre en Augusta Bar, CABA.
Resumen generado por Thinkindot AI
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