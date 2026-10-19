Iron Maiden tendrá su propio bar en Buenos Aires: dos días de música, cerveza y entrada gratis

Desde la organización remarcaron que se trata del único Eddie’s Dive Bar oficialmente autorizado por Iron Maiden, una distinción que convierte a la propuesta en una oportunidad especial para los fanáticos argentinos.

La entrada será libre y gratuita, y quienes se acerquen también podrán aprovechar el estacionamiento sin cargo.

Eddie’s Dive Bar Buenos Aires: toda la información

Cuándo: lunes 19 y martes 20 de octubre.

Horario: de 12 a 22.

Dónde: Augusta Bar, avenida Ernesto Tornquist 6385, CABA.

Qué habrá: música en vivo, Trooper Beer importada y merchandising exclusivo.

Entrada: libre y gratuita.

Estacionamiento: sin cargo.

Con una propuesta que combina música, historia y artículos exclusivos, Eddie’s Dive Bar promete convertirse en una parada obligada para quienes quieran celebrar el legado de Iron Maiden sin salir de Buenos Aires.