En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Escándalo

La terrible confesión de Hernán Casciari sobre cómo hacía para conseguir dinero

La cruda y brutal confesión de Hernán Casciari sobre los engaños que cometía para conseguir dinero. Enterate.

La terrible confesión de Hernán Casciari sobre cómo hacía para conseguir dinero

Hernán Casciari quedó en el centro de la polémica tras la denuncia penal presentada por 18 socios productores de Orsai Audiovisuales por presunta estafa. En medio del escándalo judicial, volvió a circular un crudo relato que el escritor hizo durante una entrevista radial con Andy Kusnetzoff, en el que reconoció que, durante sus años de adicción a las drogas, llegó a engañar a familiares, amigos y comerciantes para conseguir dinero y sostener su consumo.

Leé también El truco de la bolsa en la escoba: cómo ayuda a juntar pelos y pelusas al barrer
El truco de la bolsa en la escoba: cómo ayuda a juntar pelos y pelusas al barrer. (Imagen ilustrativa)

Lejos de minimizar lo que había vivido, Casciari describió una etapa en la que, según sus propias palabras, la necesidad de conseguir plata se imponía por encima de cualquier consideración. “Hubo una época que yo era adicto y que necesitaba dinero todo el tiempo y no te importaba nada el cómo”, recordó.

En ese testimonio, el escritor explicó que no siempre buscaba grandes sumas, sino pequeñas cantidades que le permitieran seguir consumiendo. El problema, según relató, era que para conseguirlas recurría a promesas que sabía que podía no cumplir y a excusas para convencer a las personas de que le prestaran dinero.

“Eso generaba que hiciera desastres con la familia, con los amigos, con los kiosqueros: ‘Ahora después te lo pago, después te lo traigo’”, contó. Incluso recordó que hubo calles por las que no podía caminar porque sabía que podía cruzarse con personas a las que les debía plata.

La confesión más cruda llegó cuando explicó cómo podía mentirle a alguien mientras, al mismo tiempo, era consciente de que estaba actuando para conseguir dinero destinado a comprar droga. Como ejemplo, contó que podía inventar una necesidad laboral para pedirle plata a una persona y asegurarle que se la devolvería, aunque su verdadera intención fuera otra.

“Tengo un montón de cosas que escribir y no puedo escribir. Yo te lo devuelvo de tal manera, a tal hora, tal cual, sabiendo en ese momento que yo tenía que ir a la estación a comprar merca”, relató sobre las excusas que utilizaba durante aquella etapa.

Y agregó una frase que resume el estado en el que asegura haber estado: “En ese momento toda mi concentración estaba en que vos me dieras esos 100 pesos que tenías ahí a mí. Sí, yo era eso”.

El relato volvió a cobrar repercusión en un contexto especialmente delicado para el escritor. Un grupo de 18 inversores presentó una denuncia penal contra él y contra la operatoria de Orsai Audiovisuales. Los denunciantes sostienen que aportaron dinero para financiar distintas producciones y que, según sus planteos, hubo promesas de rentabilidad que no se cumplieron, falta de documentación suficiente para verificar los movimientos económicos y posibles transferencias de fondos entre proyectos sin consulta previa.

De acuerdo con la presentación, las inversiones individuales oscilaron entre 50 y 3.000 dólares, y varios participantes aseguran que no recuperaron el capital aportado. La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y de la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires, según la información proporcionada sobre la denuncia.

El contraste entre ambos episodios resulta inevitable, pero también exige una distinción fundamental: la confesión de Casciari se refiere a conductas que describió como parte de su pasado de adicción.

En pocas palabras

  • Escándalo judicial: Hernán Casciari enfrenta una denuncia penal por presunta estafa de 18 socios productores de Orsai.
  • Confesión pasada: El escritor había reconocido haber engañado a familiares y amigos para conseguir dinero durante su adicción a las drogas.
  • Distinción clave: La confesión actual se refiere a conductas pasadas vinculadas a su adicción, diferenciándose de la denuncia actual.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Qué es el método AMRAP y cómo usarlo para entrenar fuerza y resistencia en casa
Iron Maiden tendrá su propio bar en Buenos Aires: dos días de música, cerveza y entrada gratis
El difícil momento de Nahuel Mutti: a los 49 años, dejó la Argentina y enfrenta una dolorosa realidad familiar

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar