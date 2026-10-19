Conmoción en el fútbol: murió la árbitro Yasmín Zurita en un trágico accidente

Cómo fue el accidente en el que murió Yasmín Zurita en Río Negro

El accidente que terminó con la vida de Yasmín Zurita ocurrió en la intersección de las calles Maestro Espinoza y Mitre, en General Fernández Oro, una localidad rionegrina ubicada en el Alto Valle.

De acuerdo con la reconstrucción inicial realizada a partir de las actuaciones del Ministerio Público Fiscal y los testimonios reunidos por la Comisaría 26°, la joven circulaba en su motocicleta cuando, por motivos que debían determinarse, perdió el control del vehículo.

En esas circunstancias, la moto impactó contra el cordón de la calle y luego chocó contra un poste de luz. Las primeras pericias indicaron que no habría participado otro vehículo en el hecho, aunque la investigación debía establecer con precisión la secuencia del accidente.

La joven había partido desde Cipolletti y se dirigía al predio deportivo donde se disputaba el torneo amateur “300 Forever”. Su objetivo era cumplir con una nueva jornada como árbitra, una actividad que la vinculaba con distintos protagonistas del fútbol de la región.

El siniestro interrumpió ese recorrido y desencadenó un operativo de emergencia para intentar salvarle la vida.

El operativo de emergencia y las graves lesiones que sufrió la árbitra

Después del impacto, se solicitó asistencia médica para atender a la joven. Hasta el lugar llegó personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME), que le brindó las primeras atenciones y organizó su traslado urgente al hospital.

Sin embargo, la gravedad de las lesiones complicó el cuadro desde el primer momento. Según la información difundida sobre el caso, Zurita presentaba un severo traumatismo de pelvis y una hemorragia interna, consecuencias que resultaron determinantes para el desenlace.

Pese a los esfuerzos del personal sanitario, la joven murió pocos minutos después de ser trasladada.

La noticia golpeó especialmente a quienes aguardaban su llegada al torneo. Lo que debía ser una jornada deportiva más, con partidos y actividad en las canchas, quedó atravesado por una pérdida inesperada.

Las circunstancias del accidente también pusieron el foco en las actuaciones realizadas por las autoridades para reconstruir el recorrido de la motocicleta y determinar qué provocó la pérdida de control.

Por el momento, los primeros datos difundidos señalaron que no hubo otros vehículos involucrados. La investigación debía profundizar en los elementos recogidos en el lugar para completar la reconstrucción del hecho.





Quién era Yasmín Zurita, la joven árbitra de 24 años

Yasmín Zurita tenía 24 años y formaba parte de la Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol (APAF), una entidad vinculada con la actividad arbitral en Río Negro.

Su fallecimiento generó un fuerte impacto en el ámbito del fútbol amateur, donde los árbitros cumplen un papel fundamental para el desarrollo de las competencias y mantienen un contacto permanente con jugadores, entrenadores, organizadores y otros integrantes de las comunidades deportivas.

El sábado, Zurita se dirigía precisamente a cumplir con esa tarea. El viaje desde Cipolletti hasta General Fernández Oro tenía como destino el torneo “300 Forever”, donde debía participar como jueza de un partido.

La noticia de su muerte transformó rápidamente el clima de la jornada. La actividad deportiva quedó en segundo plano y el dolor pasó a ocupar el centro de la escena.

Para la comunidad arbitral, la pérdida de una integrante de apenas 24 años representó un golpe difícil de asimilar. La edad de la joven y las circunstancias en las que ocurrió el accidente profundizaron la conmoción entre quienes compartían su pasión por el fútbol.

Aunque el siniestro se produjo fuera de una cancha, su impacto se extendió a todo el entorno del torneo y a las personas que formaban parte de la actividad deportiva regional.

Suspendieron el torneo “300 Forever” tras la muerte de Yasmín Zurita

Una de las primeras decisiones adoptadas tras conocerse el fallecimiento fue la suspensión de los partidos previstos para el fin de semana en el torneo amateur “300 Forever”.

La medida respondió al impacto que provocó la noticia entre los organizadores y los participantes de la competencia. En lugar de continuar con la programación habitual, se resolvió detener la actividad como señal de respeto hacia la joven árbitra y su familia.

La suspensión reflejó el clima de tristeza que atravesó al fútbol regional después del accidente. La jornada había sido organizada para reunir a equipos y jugadores en torno a la competencia, pero el fallecimiento de Zurita modificó por completo el escenario.

En este tipo de torneos, los árbitros son una pieza indispensable para el desarrollo de los encuentros. Por eso, la pérdida de una integrante de la actividad repercutió de manera directa entre quienes forman parte de ese ambiente.

La decisión también permitió que la noticia fuera recibida y procesada en un contexto de duelo, sin continuar con los partidos como si se tratara de un fin de semana habitual.

El mensaje de la Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol

La Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol expresó públicamente su dolor por la muerte de Yasmín Zurita y difundió un mensaje de despedida para acompañar a sus seres queridos.

En el comunicado, la institución manifestó: “Hoy la familia arbitral está de luto. Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Yasmín Zurita”.

Las palabras reflejaron el impacto que produjo la noticia entre los integrantes de la entidad, que también hicieron llegar sus condolencias a los familiares y allegados de la joven.

El mensaje convirtió el sentimiento de sus compañeros en una despedida colectiva. La muerte de Zurita no solo afectó a su círculo cercano, sino también a quienes compartían con ella el trabajo arbitral y la participación en las competencias de fútbol de la provincia.

En paralelo, la suspensión del torneo funcionó como otra expresión del duelo que atravesó al ambiente deportivo.

Una tragedia que conmocionó al fútbol de General Fernández Oro

La muerte de Yasmín Zurita dejó una profunda marca en el fútbol amateur de Río Negro. La joven tenía apenas 24 años y perdió la vida cuando se dirigía a cumplir con una tarea vinculada con su pasión por el deporte.

El accidente ocurrió en cuestión de instantes, durante un trayecto entre Cipolletti y General Fernández Oro. El impacto contra el cordón y el poste de luz, seguido por las graves lesiones, terminó con su vida pese a la asistencia médica recibida.

Mientras las autoridades trabajaban para esclarecer las circunstancias del siniestro, el ambiente arbitral y los organizadores del torneo expresaron su pesar por la pérdida.

La suspensión de los encuentros y el comunicado de la APAF fueron dos de las principales señales de una comunidad deportiva atravesada por el dolor.

La jornada que debía desarrollarse alrededor de los partidos del “300 Forever” terminó marcada por una noticia inesperada. El nombre de Yasmín Zurita quedó asociado a una tragedia vial que enlutó al fútbol regional y provocó numerosas muestras de acompañamiento hacia su familia.