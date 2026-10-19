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El difícil momento de Nahuel Mutti: a los 49 años, dejó la Argentina y enfrenta una dolorosa realidad familiar

Nahuel Mutti y una fuerte decisión que cambió su vida a los 49 años: el difícil momento familiar tras alejarse de todo. Enterate.

El difícil momento de Nahuel Mutti: a los 49 años, dejó la Argentina y enfrenta una dolorosa realidad familiar

Nahuel Mutti atraviesa una etapa completamente diferente a la que vivió durante sus años de éxito en la televisión argentina. A los 49 años, el actor dejó atrás los sets de grabación y se instaló en México, donde encontró una nueva forma de expresar su creatividad a través de la fotografía. Sin embargo, detrás de este cambio de rumbo hay una realidad personal que no siempre resulta fácil de sobrellevar: la distancia con sus tres hijos, fruto de su relación con Catarina Spinetta.

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El truco de la bolsa en la escoba: cómo ayuda a juntar pelos y pelusas al barrer. (Imagen ilustrativa)

Lejos de las ficciones que marcaron su carrera, Mutti decidió explorar otro costado artístico y dedicarle tiempo a la fotografía. Su presente transcurre en un entorno distinto, con nuevos proyectos y una rutina que poco tiene que ver con la exposición que conoció durante su etapa como actor.

Pero el cambio también implicó modificar una parte fundamental de su vida. Vivir en otro país significa estar lejos de sus hijos, Ángelo, Benicio y Justino, una situación que transformó por completo la dinámica familiar que construyó junto a Catarina, hija del músico Luis Alberto Spinetta.

Las llamadas y las videollamadas ayudan a mantener el contacto, pero no siempre alcanzan para reemplazar la cercanía cotidiana. Los abrazos, los momentos compartidos y la posibilidad de acompañar a sus hijos en persona adquieren otro valor cuando la distancia se vuelve parte de la rutina.

En ese contexto, Mutti encontró una manera particular de sobrellevar la ausencia y mantener vivo el vínculo con ellos. “Vivir lejos de mis hijos es tener siempre algo que contarles”, expresó, en una frase que resume cómo intenta convertir los kilómetros que los separan en una oportunidad para compartir experiencias y fortalecer la conexión emocional.

Aunque la distancia modificó la convivencia, el vínculo con sus hijos continúa ocupando un lugar central en su vida. Cada reencuentro se vuelve especial y los momentos juntos adquieren un significado diferente, mientras las despedidas forman parte de una dinámica a la que debió adaptarse.

Una muestra del cariño que los une quedó reflejada en las redes sociales, cuando su hijo Ángelo le dedicó un mensaje que conmovió al actor: “Te amamos pa, gracias por estar siempre”.

Las palabras dejaron ver que, pese a la distancia física, el afecto sigue presente. Para Mutti, sostener el vínculo implica encontrar nuevas formas de acompañar a sus hijos y estar disponible para ellos, incluso cuando no puede compartir todos los días bajo el mismo techo.

En pocas palabras

  • Nahuel Mutti: A sus 49 años, el actor se radicó en México y se dedica a la fotografía.
  • Distancia familiar: El cambio de residencia implica estar lejos de sus tres hijos, Ángelo, Benicio y Justino.
  • Vínculo a distancia: Expresó que vivir lejos de sus hijos es "tener siempre algo que contarles" para mantener el contacto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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