El difícil momento de Nahuel Mutti: a los 49 años, dejó la Argentina y enfrenta una dolorosa realidad familiar

En ese contexto, Mutti encontró una manera particular de sobrellevar la ausencia y mantener vivo el vínculo con ellos. “Vivir lejos de mis hijos es tener siempre algo que contarles”, expresó, en una frase que resume cómo intenta convertir los kilómetros que los separan en una oportunidad para compartir experiencias y fortalecer la conexión emocional.

Aunque la distancia modificó la convivencia, el vínculo con sus hijos continúa ocupando un lugar central en su vida. Cada reencuentro se vuelve especial y los momentos juntos adquieren un significado diferente, mientras las despedidas forman parte de una dinámica a la que debió adaptarse.

Una muestra del cariño que los une quedó reflejada en las redes sociales, cuando su hijo Ángelo le dedicó un mensaje que conmovió al actor: “Te amamos pa, gracias por estar siempre”.

Las palabras dejaron ver que, pese a la distancia física, el afecto sigue presente. Para Mutti, sostener el vínculo implica encontrar nuevas formas de acompañar a sus hijos y estar disponible para ellos, incluso cuando no puede compartir todos los días bajo el mismo techo.