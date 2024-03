Jimena Monteverde reveló la verdad de por qué se peleó con Maru Botana

En Socios del espectáculo, Jimena dijo sobre la pelea de Carreño con Botana: “Lo de Maru fue raro”, por que él iba a compartir con ella un ciclo en América TV y la cocinera no quería.

“Nosotros estábamos en Cocina sobre ruedas y ella quería su horario de lunes a viernes, pero como nuestro programa funcionaba bien, querían hacerlo en la semana también, además de un especial los domingos”, agregó Monteverde.

“Ella pidió exclusividad. Siempre me sentí una bol..., porque a veces uno en televisión tiene que ser malo, no malo, sino imponerse. Yo siempre creo en la palabra de la gente y creo en la buena onda, ahora no tanto”, sentenció Jimena.