Trends
Joaquín Furriel
Paola Krum
Herdera promesa

Nadie puede creer cómo está Eloísa, la hija de 17 años de Paola Krum y Joaquín Furriel

Eloísa Furriel cumplió 17 años: así está la hija de Paola Krum y Joaquín Furriel con un perfil que sorprendió a todos. Mirala.

A sus 17 años, Eloísa Furriel sorprende a todos. La hija de Paola Krum y Joaquín Furriel ya no es una nena. Creció, tiene una personalidad fuerte, un estilo propio y empieza a marcar su propio rumbo lejos del brillo de la fama, pero muy cerca del arte.

Leé también Joaquín Furriel habló por primera vez de su historia de amor con una abogada española: "Hace un año"
Joaquín Furriel blanqueó su historia de amor con una abogada española: No es un invento

Su historia, marcada por el amor, la discreción y el talento, vuelve a despertar interés entre los fans de sus padres, que no pueden creer lo mucho que cambió.

Hija de una de las parejas más recordadas del ambiente —que nació en 2001 durante la obra Hamlet—, Eloísa llegó al mundo en 2008, en medio de una relación que combinaba admiración, respeto y compañerismo. Aunque Paola y Joaquín se separaron en 2011, ambos siempre coincidieron en lo mismo: su prioridad es y será Eloísa.

image

Y el resultado de esa crianza compartida está a la vista. “Es muy talentosa, pero tiene los pies en la tierra”, confesó Furriel en una entrevista reciente, dejando en claro que su hija crece lejos de los excesos del ambiente.

Su madre, por su parte, fue igual de sincera: “La acompaño en cada paso, respetando su proceso y su deseo de formarse con libertad”.

Con apenas 17 años, Eloísa demuestra una madurez poco común. Tiene intereses artísticos claros, pero no busca la exposición. Le gusta la música, el teatro y la fotografía, y comparte parte de ese universo en su cuenta de Instagram (@elofurriel_), donde deja entrever un estilo sobrio, artístico y auténtico.

A diferencia de otros hijos de famosos, Eloísa no se muestra como influencer. Prefiere compartir fotos espontáneas, paisajes, instantes cotidianos y alguna que otra producción artística que deja ver su sensibilidad estética. Incluso fotos con su novio Lucas Marsiletti y hasta una canción en la que toca el piano, con una increíble voz, al lado de Dante Ortega.

En su entorno, todos coinciden: heredó el talento de sus padres, pero también su perfil bajo y su inteligencia emocional. Participa en proyectos escolares de teatro y música, y se la ve interesada en el movimiento artístico joven, donde el talento y la libertad creativa se mezclan con las nuevas expresiones culturales.

image

Cercanos aseguran que tiene una voz muy linda y que no descarta dedicarse al canto o la actuación, pero sin prisa ni presiones. “Todavía está explorando. No tiene apuro. Está formándose”, dicen quienes la conocen bien.

Mientras tanto, los fans de Paola Krum y Joaquín Furriel siguen con ternura cada paso de Eloísa. Su parecido con su madre es asombroso, y cada foto nueva que aparece genera una ola de comentarios: “Es igual a Paola”, “La belleza la heredó de los dos”, “Tiene una mirada muy dulce”.

Pero más allá de los elogios, lo cierto es que Eloísa ya no es solo “la hija de…”. Es una joven decidida, creativa y sensible, lista para escribir su propia historia, a su manera.

