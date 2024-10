"Joker 2": Joaquin Phoenix y Lady Gaga reinventan el thriller musical en el estreno del año

Lady Gaga como Lee Quinzel, la nueva Harley Quinn

Una de las incorporaciones más esperadas en Joker 2 es la de Lady Gaga, quien interpreta a Lee Quinzel, una versión alternativa de Harley Quinn. Aunque no es la Harley clásica de los cómics, el personaje conserva la esencia del caos y la manipulación que la caracterizan. Gaga aporta su carisma de estrella pop a un personaje tan complejo como oscuro, añadiendo un toque único a la historia. Su química con Phoenix es palpable desde el primer momento en que sus personajes se cruzan en el asilo de Arkham, y a partir de ahí, la trama no deja de escalar en intensidad.

Diseño sin título (10).jpg Joker 2: el thriller musical que redefine al villano de Ciudad Gótica.

El encuentro entre Arthur Fleck y Lee Quinzel es el punto de inflexión de la película. Tras años de encierro y una vida dominada por la violencia y la medicación, Arthur encuentra en Lee un escape, o tal vez una excusa, para descender aún más en la locura. La dinámica entre ambos personajes es fascinante y retorcida, con tintes de manipulación mutua que evocan lo mejor de las relaciones más enfermizas de los cómics y el cine.

Entre musicales y thrillers: las referencias cinematográficas de "Joker 2"

Uno de los aspectos más interesantes de Joker: Folie à Deux es cómo Todd Phillips combina géneros aparentemente opuestos para crear una experiencia única. Mientras que la primera película tenía un tono más sombrío y realista, la secuela incorpora elementos de los musicales clásicos de Hollywood, creando un contraste sorprendente con la naturaleza oscura de la historia.

El cineasta hace referencias directas a grandes clásicos del cine musical, como Fred Astaire y películas icónicas como "Brindis al amor" y "Cantando bajo la lluvia", pero siempre con un giro inquietante y distorsionado que se ajusta al tono del filme. Las escenas musicales, protagonizadas por Phoenix y Gaga, evocan momentos memorables de la televisión de los años 70, con claras influencias de dúos como Sonny & Cher, pero en un contexto que se siente mucho más sombrío y retorcido.

El uso de la música en la película es una de sus mayores virtudes. Lady Gaga, quien además lanzó un álbum titulado "Harlequin" como parte de la banda sonora, interpreta varias de las canciones que aparecen en la película. A su vez, Phoenix también participa en algunos números musicales, lo que añade una capa adicional de surrealismo a la trama. Temas como "That’s Entertainment", "What The World Needs Now Is Love", y "That’s Life" se entrelazan con las imágenes para crear una atmósfera que oscila entre lo onírico y lo perturbador.

Diseño sin título (12).jpg Joaquin Phoenix y Lady Gaga en un tóxico thriller musical: Joker 2.

"Joker 2": una experiencia visceral y desafiante

Joker: Folie à Deux no es una película fácil de digerir. Mientras que la primera película sorprendió por su retrato crudo de la salud mental y la violencia, la secuela lleva esos temas a un nuevo nivel, sumergiendo al espectador en una atmósfera opresiva y casi tóxica. El humo constante de los cigarrillos, las sombras siempre presentes y la música distorsionada crean una sensación de malestar que acompaña al público durante toda la proyección.

La interacción entre Joaquin Phoenix y Lady Gaga es uno de los puntos fuertes del film. Juntos, crean una dinámica tan hipnótica como perturbadora, que es el eje central de la narrativa. Cada escena entre ellos está cargada de tensión, tanto emocional como física, y eso es lo que hace que la película sea una experiencia tan visceral.

En resumen, Joker 2 es una obra que desafía las expectativas y lleva a los espectadores a un viaje oscuro e inquietante. Con una combinación única de thriller, musical y drama psicológico, la película ofrece una visión diferente del mundo del Joker, haciendo que sea imprescindible para los fanáticos del personaje y del cine que busca romper con las convenciones.