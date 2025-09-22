El Gobierno también eliminó retenciones a la carne hasta octubre

El Gobierno nacional confirmó la eliminación de las retenciones para las carnes avícolas y bovinas, una decisión que se suma a la ya anunciada quita de tributos a los granos de todo tipo. La medida regirá hasta el 31 de octubre.
La medida, anunciada por Manuel Adorni, alcanza a las carnes avícolas y bovinas, además de todos los granos que habían adelantado por la mañana, con el objetivo de incentivar el ingreso de dólares.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó la resolución a través de sus redes sociales. En su mensaje, advirtió sobre las críticas de la oposición:
“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”.