El Gobierno también eliminó retenciones a la carne hasta octubre

La medida, anunciada por Manuel Adorni, alcanza a las carnes avícolas y bovinas, además de todos los granos que habían adelantado por la mañana, con el objetivo de incentivar el ingreso de dólares.

El Gobierno nacional confirmó la eliminación de las retenciones para las carnes avícolas y bovinas, una decisión que se suma a la ya anunciada quita de tributos a los granos de todo tipo. La medida regirá hasta el 31 de octubre.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó la resolución a través de sus redes sociales. En su mensaje, advirtió sobre las críticas de la oposición:

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”.

