Netflix estrena Mis muertos tristes, la nueva miniserie con Mercedes Morán y Dolores Fonzi

Protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez, Mis muertos tristes celebrará su estreno mundial en la competencia de la Sección Oficial de la 74º edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, antes de su estreno el 24 de septiembre, solo en Netflix.

¿De qué trata Mis muertos tristes en Netflix?

Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos. Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas.

Ficha técnica de Mis muertos tristes

Dirección: Pablo Larraín

Pablo Larraín Producción: Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín y Ángela Poblete

Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín y Ángela Poblete Producción ejecutiva: Álvaro Cabello y Cristián Donoso

Álvaro Cabello y Cristián Donoso Dirección de fotografía: Sergio Armstrong

Sergio Armstrong Diseño de producción: Rodrigo Bazaes

Rodrigo Bazaes Asistente de dirección: Waldo Salgado

Waldo Salgado Dirección de producción: Alejandro Wise

Alejandro Wise Protagonizada por: Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez

Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez Completan el reparto: Carlos Portaluppi, Germán de Silva, la actriz chilena Luz Jiménez

Tráiler oficial de Mis muertos tristes en Netflix