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Netflix estrena Mis muertos tristes, la nueva miniserie con Mercedes Morán y Dolores Fonzi

Mariana Enriquez y el cineasta Pablo Larraín llevan el universo literario de la autora a la nueva miniserie de Netflix de cuatro capítulos.

Netflix estrena Mis muertos tristes

Netflix estrena Mis muertos tristes, la nueva miniserie con Mercedes Morán y Dolores Fonzi. (Foto: Gentileza Netflix)

Mis muertos tristes se estrenará este 24 de septiembre en Netflix. El cineasta chileno Pablo Larraín y la escritora argentina Mariana Enriquez traen a la vida el universo literario de la autora en la nueva miniserie. En un encuentro íntimo, cuentan cómo construyeron esta historia basada en varios relatos, entre los que se encuentran el título homónimo, “Julie” y “Un lugar soleado para gente sombría”.

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Desde un principio, se propuso un enfoque distinto sobre los textos, logrando crear una historia en la que confluyen personajes y tramas de distintos textos sin dejar de reflejar fielmente el trasfondo social, familiar y de abandono que cruza el terror social representativo de la escritora.

En este sentido, Enriquez agrega que "los relatos de Mis muertos tristes plantean a los fantasmas como la memoria, aquello que vuelve todo el tiempo y que en muchos casos no se puede calmar porque tienen que ver con la injusticia. Más allá de una trama general, es una pregunta abierta, sin respuesta: ¿Qué hacemos con esos fantasmas?".

(Cr&eacute;ditos: Netflix).

(Créditos: Netflix).

Asimismo, Larraín destaca que el involucramiento de Enriquez en el trabajo de adaptación fue clave para dar forma al proyecto sin perder su esencia. "Cuando uno trabaja con una escritora que tiene un universo tan complejo, tan sofisticado y tan bien armado, hay que entrar en él y hacer todo lo posible por cuidarlo en el proceso y que no salga de ahí. Que también es lo más difícil. Hay ciertas cosas que ella explica o narra con literatura, que son cosas más abstractas, sensaciones y emociones que hay que llevarlas a otro lenguaje", comentó el director sobre el proceso.

Protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez, Mis muertos tristes celebrará su estreno mundial en la competencia de la Sección Oficial de la 74º edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, antes de su estreno el 24 de septiembre, solo en Netflix.

¿De qué trata Mis muertos tristes en Netflix?

Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos. Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas.

Ficha técnica de Mis muertos tristes

  • Dirección: Pablo Larraín
  • Producción: Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín y Ángela Poblete
  • Producción ejecutiva: Álvaro Cabello y Cristián Donoso
  • Dirección de fotografía: Sergio Armstrong
  • Diseño de producción: Rodrigo Bazaes
  • Asistente de dirección: Waldo Salgado
  • Dirección de producción: Alejandro Wise
  • Protagonizada por: Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Alvarez
  • Completan el reparto: Carlos Portaluppi, Germán de Silva, la actriz chilena Luz Jiménez

Tráiler oficial de Mis muertos tristes en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena: La miniserie "Mis muertos tristes", basada en relatos de Mariana Enriquez, ya disponible en la plataforma.
  • Elenco destacado: Protagonizada por Mercedes Morán y Dolores Fonzi, la producción aborda el terror social.
  • Estreno en San Sebastián: La serie tuvo su debut mundial en la competencia oficial del festival antes de su lanzamiento.
Resumen generado por Thinkindot AI
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