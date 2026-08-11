La contundente decisión de la familia Messi con los medios que cubrieron el entierro de Jorge

Frente a esas versiones, la periodista Naiara Vecchio decidió revelar cuál sería la verdadera postura de los allegados al futbolista. A través de su cuenta de X, la comunicadora contó que había tomado contacto con Celia Cuccittini, mamá de Lionel Messi, y compartió su contundente respuesta sobre una eventual acción judicial.

Según explicó Vecchio, Celia Cuccittini negó de manera categórica que exista una intención de iniciar una batalla legal a raíz de la cobertura periodística. La respuesta de la madre del futbolista fue contundente y buscó ponerle fin a las especulaciones que habían comenzado a instalarse.

“No, nada que ver, dicen cada pavada”, habría expresado Celia Cuccittini, de acuerdo con lo que contó Naiara Vecchio en sus redes sociales.

De esta manera, la versión sobre una posible demanda contra la prensa quedó descartada a partir de las declaraciones difundidas por la periodista. Así, pese al debate que provocó la presencia de cámaras y periodistas durante la despedida de Jorge Messi, la familia no tendría previsto trasladar el conflicto al ámbito judicial.

Mientras tanto, los familiares de Lionel Messi continúan atravesando el duelo por la muerte de Jorge Messi. En ese contexto, Celia Cuccittini también mantuvo un contacto con Marina Calabró, quien luego compartió el mensaje de la madre del futbolista en Primicias Ya, durante la pantalla de América TV.

La mamá de Lionel Messi dejó en claro el difícil momento que atraviesa junto a sus seres queridos y expresó su necesidad de encontrar fuerzas para afrontar la pérdida. “Sólo le pido a Dios fuerzas para que me ayude a afrontar todo esto de la mejor manera posible”, manifestó.

Con estas palabras, Celia Cuccittini expuso el dolor que atraviesa la familia tras la partida de Jorge Messi y, al mismo tiempo, aclaró cuál es su postura frente a las versiones que hablaban de una posible ofensiva judicial contra los medios por la cobertura del entierro.

Cómo fue el último adiós de Lionel Messi a su padre en una ceremonia íntima en Rosario

El fallecimiento de Jorge Messi generó una profunda conmoción en el entorno de Lionel Messi, quien regresó rápidamente a Rosario para despedir a su padre y acompañar a sus familiares en este doloroso momento.

El capitán de la Selección argentina llegó a la ciudad santafesina durante la noche del sábado, luego de viajar desde Miami. El futbolista no estuvo solo: emprendió el viaje junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quienes también participaron de la ceremonia de despedida.

El último adiós a Jorge Messi tuvo lugar en el cementerio El Prado, ubicado en Pérez, y se desarrolló bajo un marcado hermetismo. La familia buscó preservar al máximo la intimidad en una jornada especialmente sensible, por lo que el encuentro quedó limitado al círculo más cercano de los seres queridos del empresario.

En las inmediaciones del cementerio se desplegó un importante operativo de seguridad, mientras que la presencia de distintos medios de comunicación fue otra de las características que rodearon la ceremonia. El objetivo fue resguardar la privacidad de los familiares y allegados que se acercaron para despedir al padre del futbolista.

La ceremonia concluyó cerca del mediodía del domingo, después de una jornada atravesada por el silencio, la reserva y las distintas muestras de afecto hacia el capitán argentino.

Jorge Messi murió a los 68 años después de permanecer internado en una clínica de Rosario a raíz de una grave enfermedad. Al conocerse la noticia, Lionel Messi tomó la decisión de regresar de inmediato desde Estados Unidos para estar junto a sus seres queridos.

Más allá de su vínculo familiar, Jorge Messi fue una figura determinante en los primeros pasos de la carrera deportiva de su hijo. Desde los comienzos de Lionel como futbolista, estuvo a su lado y tuvo un rol central en su crecimiento profesional.