Sabrina Rojas explicó cómo fue la charla con José Chatruc donde acordaron separarse

"Fueron conclusiones de charlas que se no puede destrabar algo que está trabado. Mientras duró, hasta el último día, fue hermoso, algo espectacular. Fue una linda charla no hubo pelea, dos personas adultas comprendiendo una situación", indicó.

Y puntualizó sobre los motivos que fueron desgastando la relación con José Chatruc: "Las agendas, vivimos muy lejos, tenemos muchos niños, él tiene mucho trabajo. Se nos traban situaciones, días, horarios. A veces pasaban cinco días sin vernos y llegábamos agotados. Hay una magia que se perdió. Yo tal vez estaré muy exigente. Nos despedimos para siempre", concluyó la conductora, quien aclaró que el fin de semana volvió a salir.

El comunicado de Sabrina Rojas confirmando la separación de José Chatruc

Sabrina Rojas indicó vía Instagram que su relación con José Chatruc llegó a su final y explicó los motivos del final del vínculo.

"Pasó por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció", comenzó la conductora de Pasó en América su mensaje vía Instagram.

Y remarcó sobre la decisión que tomaron ambos: "Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla".

"José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermmoso recuerdo. Fin", destacó Rojas sobre los buenos momentos que pasaron juntos.

En tanto, José Chatruc decidió compartir el comunicado de su ex desde su cuenta y agregó: "Nada más que agregar, sos una mujer increíble Sabri", indicó el exfutbolista dejando en claro que el final del vínculo se dio en los mejores términos.