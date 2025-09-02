En vivo Radio La Red
José Coronado
Netflix
CINE ESPAÑOL

José Coronado arrasa en Netflix con la película española más sorprendente y dura menos de 2 horas

Esta película española con José Coronado en Netflix es uno de los dramas más impactantes de la plataforma y el público la recomienda como imperdible.

En el catálogo de Netflix se esconde una joya del cine español que cada vez gana más recomendaciones del público: "Tu hijo". Este drama de 2018, protagonizado por José Coronado y dirigido por Miguel Ángel Vivas, se ha convertido en una de esas películas que atrapan desde el primer minuto y que no dejan indiferente a nadie.

Los usuarios de la plataforma la catalogan como un film intenso, emotivo y con una tensión que atraviesa la pantalla. Estrenada originalmente en los cines y sumada al catálogo de Netflix en 2019, esta producción logró conquistar tanto a la crítica como a los espectadores.

De qué trata "Tu hijo" en Netflix

La trama gira en torno a Jaime Jiménez, un reconocido cirujano de Sevilla interpretado por José Coronado. La vida del médico parecía transcurrir con estabilidad, hasta que un episodio brutal cambia su destino para siempre. Su hijo Marcos, encarnado por Pol Monen, es atacado a la salida de una discoteca y queda en estado vegetativo tras una golpiza salvaje.

Tu hijo Netflix 1

El guion plantea una pregunta incómoda: ¿qué harías si la Justicia no responde y tu familia es víctima de un crimen devastador? Ante la pasividad judicial, Jaime toma una decisión que transformará su vida: buscar a los responsables por sus propios medios y vengarse, aunque eso implique cruzar los límites de la ley.

Uno de los aspectos más comentados de Tu hijo es el dilema moral que atraviesa su historia. La cinta no solo expone un caso de violencia juvenil y justicia ineficiente, sino que también invita al espectador a cuestionarse hasta dónde llegaría si estuviera en la piel del protagonista.

Este trasfondo ético y emocional hace que la película se destaque dentro del catálogo de Netflix, donde muchas producciones apuestan únicamente por el entretenimiento ligero.

Tu hijo Netflix 3

José Coronado y un papel que arrasa en Netflix

El reconocido actor español, que ya había demostrado su talento en papeles de thriller y drama, se luce en Tu hijo con una interpretación que mezcla vulnerabilidad y dureza. Los críticos han destacado su capacidad para transmitir el dolor de un padre que lo ha perdido todo y la implacable frialdad con la que se enfrenta a los agresores de su hijo.

José Coronado, junto a un elenco sólido, logra dar vida a un relato que no es solo de venganza, sino también de desesperación y amor paternal llevado al extremo.

El elenco de la película "Tu hijo"

  • José Coronado
  • Ana Wagener
  • Asia Ortega
  • Pol Monen
  • Ester Expósito

La participación de Ester Expósito, quien más tarde alcanzó fama internacional gracias a Élite, le da un atractivo adicional a la cinta para quienes siguen su carrera.

Tu hijo Netflix 4

Detrás de las cámaras se encuentra Miguel Ángel Vivas, director reconocido por títulos como Secuestrados o la serie La casa de papel. En esta película imprime un estilo crudo y realista, con escenas cargadas de tensión que mantienen al espectador en vilo hasta el desenlace.

La duración de 1 hora y 43 minutos resulta justa: no sobra ni falta nada. Cada plano y cada giro de guion contribuyen a reforzar el dramatismo y la intensidad del relato.

Dónde ver "Tu hijo" con José Coronado

Desde su incorporación a la plataforma, la película ha escalado en popularidad. Muchos usuarios coinciden en que es una de las mejores producciones españolas disponibles en Netflix y no dudan en recomendarla en redes sociales.

Tu hijo Netflix 2

Los comentarios destacan la intensidad del guion, la solidez de las actuaciones y el final impactante, que deja reflexionando mucho después de que terminan los créditos.

Por qué ver "Tu hijo" en Netflix

Si buscás un plan diferente, Tu hijo es una opción ideal. Su historia cargada de adrenalina y su trasfondo dramático la convierten en una película que no se olvida fácilmente. No es un simple thriller de venganza: es una reflexión sobre la familia, la pérdida y la delgada línea entre la justicia y la venganza personal.

La película no solo entretiene, sino que también sacude, incomoda y emociona. Eso explica por qué sigue generando conversación años después de su estreno y por qué se mantiene como una de las favoritas dentro del catálogo de Netflix.

Tráiler de la película "Tu hijo"

Embed

