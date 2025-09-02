L-Gante y Tamara Báez llegaron a un acuerdo por la cuota alimentaria: los puntos más polémicos

"Se actualiza de forma automática y semestral por IPC, no mensualmente ni trimestralmente. Está pactado que pueden volver a hablar si la inflación comienza a subir", mencionó otro de los aspectos importantes del arreglo firmado

Sin embargo, la parte más controversial surgió al explicar que de esa cifra Tamara también deberá cubrir distintos gastos extras relacionados con la crianza de la pequeña. Lo que genera debate es que el monto fijado sea de solo Dos mil dólares. "Los gastos extraordinarios, como clases particulares o de apoyo escolar, tecnología educativa (computadora, tablet, software u otros dispositivos), curso de idiomas, clubes o academias deportivas, colonias de vacaciones, viajes de campamento, útiles escolares, actividades extraescolares, medicamentos no cubiertos por la obra social, lo pagan 50 y 50", sentenció.

Embed

Qué hizo L-Gante después que le negaran su salida del país

A mediados de agosto, luego de estar en el centro de la atención mediática por la disolución de su relación con Wanda Nara y la supuesta reconciliación con Tamara Báez -que ella negó rotundamente-, L-Gante volvió a ser noticia.

El referente de la cumbia 420 tenía planeado viajar a México, pero al llegar al aeropuerto de Ezeiza el viernes 15 de agosto por la noche fue retenido al intentar realizar los trámites migratorios. El motivo: figura como deudor de la cuota alimentaria de su hija, según el registro judicial derivado del reclamo de su expareja, madre de Jamaica.

Según informó a través de sus redes sociales, el músico fue abordado en el aeropuerto por el cronista de El Trece, Nacho Rivarola, mientras que su colega Oliver Quiroz compartió la información. "Mi compa Nacho Rivarola estuvo ahí. No lo deja respirar a L-Gante", bromeó el movilero de América TV, relatando cómo fue la situación para el referente de la cumbia 420 cuando le prohibieron salir del país."

IG Oliver Quiroz- LGante rebotado en migraciones

En Instagram, se puede leer: "L-Gante previo a su fallido viaje a México al ser rebotado en migraciones por la deuda de cuota alimentaria con Tamara Báez", publicado por Rivarola y reposteado por Quiroz. Más abajo, el periodista agrega: "Minutos previos, el abogado de Tamara, Juan Pablo Merlo nos dijo: 'No va a poder salir del país', y así fue".

Por otro lado, en una historia posterior, el notero de A la Tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en el canal del cubo, mostró un video de Elián cantando en una disco como si nada hubiera pasado. "Luego de que lo rebotaran y no pudo viajar a México, L-Gante estuvo en un boliche de Monte Grande", reveló el periodista, aclarando que el cantante deberá resolver este tema judicialmente para poder cumplir con sus futuras presentaciones ya acordadas en el exterior.