Cómo les fueron a los bonos luego de la decisión oficial de intervenir en el mercado cambiario

Las operaciones en Nueva York mostraron un retroceso generalizado de los títulos nacionales, aunque el S&P Merval en moneda extranjera subió.

Luego de que el Gobierno anunciara que, a través del Tesoro, comenzará a intervenir en el mercado cambiario con el fin de controlar el dólar, la medida tuvo un impacto en los activos argentinos que cayeron por segunda jornada consecutiva. Bonos y ADRs mostraron una tendencia negativa, en tanto el S&P Merval en moneda extranjera subió.

Respiro en los mercados: el dólar bajó y las acciones argentinas rebotaron en Buenos Aires y Wall Street.

En consecuencia, en este marco, los títulos en dólares marcaron bajas de hasta 2% encabezados por el Global 2046, seguido del Bonar 2041 (-1,8%) y el Bonar 2038 (-1,5%). En tanto, el riesgo país volvió a superar los 900 puntos básicos.

El anuncio de intervención en el mercado cambiario fue tomado como una mala señal para el mercado, ya que van a contramano de la acumulación de reservas por parte del BCRA, y complica a futuro los compromisos que tiene Economía.

La dinámica de este martes tuvo como antecedente la rueda del lunes en la plaza local, en la que el movimiento del dólar borró las ganancias obtenidas en las estrategias de carry trade y dejó a la divisa cerca del techo de la banda cambiaria. El feriado en Wall Street limitó la operatoria de bonos en el exterior, pero la volatilidad cambiaria en Argentina fue suficiente para generar un impacto en las expectativas de la rueda siguiente.

Los bonos Globales representan la mayor parte de la deuda reestructurada en 2020 y son referencia clave para los precios de los activos argentinos. Al inicio de la sesión de este martes, todos registraron bajas simultáneas, lo que reforzó la percepción de que el mercado se mostró más defensivo frente a los activos locales.

Los bonos Globales argentinos retrocedieron hasta 2,21% en el inicio de la jornada en Wall Street (Foto: Reuters)

Las caídas resultaron más pronunciadas en los tramos largos de la curva, donde los precios quedaron por debajo de 13 dólares. Esos valores implicaron rendimientos de dos dígitos y reflejaron la falta de demanda sostenida para la deuda argentina en dólares. La magnitud de los retrocesos se ubicó entre 1,48% y 2,21%, con un patrón que mostró homogeneidad en toda la curva.

Las bajas de este martes se produjeron en un contexto de elevada sensibilidad. Los títulos en dólares de Argentina ya se encontraban en niveles muy deprimidos y cualquier movimiento adicional se trasladó de inmediato a los precios. El inicio de la jornada reflejó que los inversores ajustaron posiciones y prefirieron reducir riesgo.

S&P Merval y ADRs

Por su parte, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street ceden hasta 7,4% encabezado por Telecom, Grupo Supervielle (-5,7%) y Grupo Financiero Galicia (-5,3%), cabe resaltar que el lunes no operaron ya que en EEUU se celebra el Día del Trabajo y es feriado nacional, de esta manera las bajas de la jornada previa en la bolsa local, recién este martes se contabilizaron en la plaza extranjera.

En tanto, el S&P Merval cede 1,4% a 1.912.552,640 puntos, en donde la mayoría de las acciones operan a la baja lideradas por Grupo Supervielle (-3,1%), Metrogas (-2,9%), y Grupo Financiero Galicia (-2,5%).

