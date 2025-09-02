Fenómeno en Netflix: la serie más popular tiene nueva temporada y es el estreno más esperado del año.

Cuándo se estrena "Alice in Borderland 3" en Netflix

La plataforma no dejó espacio para especulaciones. El jueves 25 de septiembre de 2025 será el día en que los nuevos episodios aterricen en el catálogo global.

Con este lanzamiento, Alice in Borderland se convierte en la primera serie japonesa original de Netflix que alcanza tres temporadas completas, consolidándose como un producto estratégico para el gigante del streaming.

Alice in Borderland Netflix 2 Foto: Gentileza Netflix.

Qué se sabe sobre "Alice in Borderland: Temporada 3"

En la temporada anterior, Arisu (Kento Yamazaki) y Usagi (Tao Tsuchiya) superaron todos los juegos y volvieron al mundo real. Luego se casaron y vivieron muy felices juntos. Sus recuerdos de Borderland se borraron, pero les quedaron destellos de esa experiencia que aparecen en sueños y alucinaciones.

Un día, Usagi desaparece de repente, alentado por Ryuji (Kento Kaku), un investigador de la vida después de la muerte. Al mismo tiempo, Banda (Hayato Isomura) le entrega a Arisu la última carta: el comodín. Esta misteriosa carta será la que lidere el camino hacia lo desconocido.

El propio equipo creativo adelantó que el Joker servirá como metáfora del destino impredecible y como vínculo entre los mundos. Así, la serie introduce un arco original exclusivo para Netflix, que expande el final del manga de Haro Aso hacia un terreno inexplorado.

Alice in Borderland Netflix 3 Foto: Gentileza Netflix.

El elenco y las nuevas incorporaciones de "Alice in Borderland"

Los protagonistas originales regresan con más peso narrativo que nunca. Kento Yamazaki (Arisu) y Tao Tsuchiya (Usagi) mantienen el eje de la historia, mientras que Nijir Murakami y Ayaka Miyoshi retoman sus papeles en líneas argumentales secundarias.

La gran novedad es la incorporación de Kento Kaku como Ryuji, un investigador enigmático que actúa como catalizador de los nuevos eventos. Su vínculo con el más allá y con la desaparición de Usagi promete ser uno de los misterios centrales.

También destaca la participación de Hayato Isomura (Banda), encargado de entregar la carta del Joker a Arisu, marcando así el inicio del nuevo ciclo de juegos.

Alice in Borderland Netflix 4 Foto: Gentileza Netflix

Qué se espera de "Alice in Borderland: Temporada 3"

El fenómeno de Alice in Borderland trascendió fronteras, convirtiéndose en una de las series asiáticas más vistas en Occidente. Las redes sociales se llenaron de teorías tras el lanzamiento del tráiler, especialmente sobre el verdadero significado del Joker y el destino de Usagi.

Aunque Netflix no confirmó si esta será la temporada final, muchos fans especulan que el arco del Joker podría cerrar la historia de manera definitiva. Sin embargo, otros apuestan por que la expansión narrativa permitirá extender el universo aún más allá.

Tráiler de la serie "Alice in Borderland: Temporada 3"