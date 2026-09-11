José Coronado arrasa en Netflix con la película española más vista y dura menos de 2 horas

A partir de allí, el personaje interpretado por José Coronado decidió investigar qué ocurrió y quiénes fueron los responsables. El conflicto comenzó cuando esa búsqueda dejó de ser solamente una necesidad de conocer la verdad y se convirtió en un deseo de venganza.

La sinopsis oficial de Netflix resumió la premisa de manera directa: "Después de que su hijo es víctima de una brutal golpiza a la salida de una discoteca, un cirujano decide hacer justicia por mano propia y vengarse de los agresores".

Esa descripción permitió anticipar el conflicto principal, aunque la película desarrolló la historia de una manera más compleja de lo que podía sugerir la premisa inicial.

Jaime no apareció como un héroe de acción tradicional. El protagonista fue presentado como un hombre común enfrentado a una situación extrema. Esa diferencia resultó fundamental para comprender el tono de la película y la interpretación de Coronado.

El actor cargó prácticamente con todo el peso dramático de la historia. Su personaje avanzó entre silencios, miradas y decisiones cada vez más difíciles de justificar.

José Coronado arrasa en Netflix con Tu hijo

Uno de los elementos más destacados de la actuación de José Coronado fue precisamente aquello que su personaje no dijo.

Jaime fue un hombre golpeado emocionalmente por lo ocurrido. Su dolor no necesitó expresarse permanentemente mediante diálogos. En distintos momentos, el personaje transmitió sus intenciones a través de gestos y miradas.

Coronado construyó un personaje más contenido. Jaime parecía avanzar mientras intentaba comprender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La tensión apareció, entonces, no solamente por lo que hacía, sino también por lo que podía llegar a hacer.

En ese sentido, José Coronado en Netflix quedó asociado a una historia donde la venganza no apareció como una solución sencilla, sino como el comienzo de un camino que fue complicando cada vez más la vida del personaje.

El elenco principal de Tu hijo con José Coronado

Jose Coronado

Ana Wagener

Asia Ortega

Pol Monen

Ester Expósito

¿Qué hace diferente a Tu hijo dentro del catálogo de Netflix?

La combinación entre José Coronado, misterio y venganza convirtió a Tu hijo en una propuesta centrada más en el conflicto psicológico que en el espectáculo.

Por eso, la película se apoyó especialmente en la actuación de Coronado. Su personaje necesitó transmitir frustración, dolor, ira y desconcierto sin convertir cada escena en una demostración explícita de esas emociones.

El resultado fue un thriller dramático en el que las decisiones del protagonista terminaron siendo tan importantes como la propia agresión que puso en marcha la historia.

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