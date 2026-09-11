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Aceites para el pelo: cómo usarlos bien y cuándo conviene evitarlos

Una guía práctica para entender qué beneficios pueden aportar, en qué zonas aplicarlos y qué cuidados tener si hay caspa, sensibilidad o daño capilar.

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Aceites para el pelo: cómo usarlos bien y cuándo conviene evitarlos (Imagen Ilustrativa)

Aceites para el pelo: cómo usarlos bien y cuándo conviene evitarlos (Imagen Ilustrativa)

Los aceites para el pelo suelen aparecer como una solución simple para mejorar el aspecto de la fibra capilar, especialmente cuando hay frizz, sequedad visible o puntas ásperas. Sin embargo, no todos funcionan igual ni sirven para cualquier zona de la cabeza. La clave está en usarlos con un objetivo concreto y en una cantidad adecuada.

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En términos generales, los aceites capilares pueden ayudar a recubrir el tallo del pelo, aportar brillo, facilitar el peinado y reducir la sensación de desgaste en medios y puntas. Ese efecto es principalmente cosmético y protector: mejora la apariencia y la manejabilidad, pero no reemplaza una rutina de cuidado ni corrige por sí solo problemas del cuero cabelludo.

Qué beneficios pueden aportar en largos y puntas

La zona donde los aceites suelen tener mejor tolerancia es el largo del pelo, sobre todo de medios a puntas. Allí pueden actuar como una capa ligera que disminuye la fricción, suaviza la fibra y ayuda a que el cabello se vea menos opaco. En pelos secos, teñidos, dañados por calor o con puntas abiertas, este tipo de producto puede dar una sensación de mayor control.

También pueden ser útiles antes del lavado, aplicados durante varias horas o incluso durante la noche, siempre concentrados en las zonas más secas. En esos casos, la idea es lubricar la fibra y reducir la aspereza. Después, conviene lavar bien para evitar que queden residuos pesados.

Otra forma de uso es después del lavado, con el pelo húmedo o seco, aplicando una cantidad mínima sobre las puntas. Lo importante es empezar de a poco: unas gotas pueden ser suficientes. Si se aplica demasiado producto, el resultado puede ser un cabello apelmazado, sin movimiento o con aspecto grasoso.

Por qué el cuero cabelludo requiere más cuidado

Uno de los errores más frecuentes es tratar el cuero cabelludo igual que las puntas. La piel de la cabeza tiene necesidades distintas y puede reaccionar mal a ciertos productos oleosos, especialmente si ya existe caspa, picazón, descamación o tendencia a dermatitis seborreica.

Las recomendaciones dermatológicas coinciden en que las rutinas capilares deben adaptarse al tipo de pelo y al estado del cuero cabelludo. En personas con sensibilidad o descamación, poner aceite directamente sobre la raíz puede empeorar la incomodidad o aumentar la grasitud. Por eso, cuando hay antecedentes de dermatitis o caspa persistente, lo más prudente es reservar el aceite para el tallo capilar distal, es decir, para las partes alejadas de la piel.

Esto no significa que todos los aceites sean peligrosos, sino que su uso no debería ser automático. Si el objetivo es mejorar puntas secas, no hace falta masajear el cuero cabelludo. Y si el problema está en la piel de la cabeza, conviene priorizar productos indicados para esa condición y consultar con un especialista si los síntomas se mantienen.

Cómo aplicarlos sin excederse

Una rutina sencilla puede empezar con una pregunta: qué problema se busca mejorar. Si el pelo está opaco, con frizz o difícil de peinar, el aceite puede aplicarse en medios y puntas. Si hay exceso de grasitud en la raíz, lo mejor es evitar esa zona. Si hay picazón o descamación, no conviene improvisar tratamientos oleosos sobre el cuero cabelludo.

Para aplicarlo, colocá una pequeña cantidad en la palma de la mano, frotá para distribuirlo y pasalo suavemente por el pelo, sin concentrarlo en un solo mechón. Es preferible sumar otra gota si hace falta antes que empezar con demasiado. En cabellos finos, el exceso se nota más rápido; en cabellos gruesos o muy secos, puede tolerarse una cantidad algo mayor.

El producto no compensa el daño por calor

Los aceites pueden mejorar la sensación al tacto, pero no anulan el impacto de secadores, planchas, bucleras o peinados agresivos. El calor intenso y la fricción repetida desgastan la fibra capilar, por lo que una rutina equilibrada también debería contemplar la frecuencia de uso de herramientas térmicas y la forma de peinar.

En la práctica, el mejor resultado suele aparecer cuando el aceite se combina con hábitos consistentes: lavar según la necesidad del cuero cabelludo, desenredar con suavidad, evitar el exceso de calor y aplicar el producto donde realmente aporta. Usados con criterio, los aceites capilares pueden ser un aliado simple para mejorar brillo y suavidad; usados sin atención a la zona y al tipo de pelo, pueden generar el efecto contrario.

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