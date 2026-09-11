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Cocinas con extractor integrado: cómo funciona la alternativa compacta a la campana tradicional

Este sistema incorpora la ventilación en la superficie de cocción, promete mayor absorción de humo y permite aprovechar mejor el espacio en cocinas chicas o integradas.

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Cocinas con extractor integrado: cómo funciona la alternativa compacta a la campana tradicional (Imagen Ilustrativa)

Cocinas con extractor integrado: cómo funciona la alternativa compacta a la campana tradicional (Imagen Ilustrativa)

La cocina dejó de ser un ambiente aislado y, en muchos hogares, pasó a integrarse con el living o el comedor. Ese cambio modificó también las exigencias de ventilación: ya no alcanza con extraer humo, sino que se busca reducir olores, ahorrar espacio y mantener una estética más limpia. En ese contexto ganan protagonismo las cocinas o placas con extractor integrado, una tecnología pensada como alternativa a la campana tradicional.

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La principal diferencia está en el lugar desde donde actúa el sistema. Mientras una campana se instala por encima de la zona de cocción, este dispositivo incorpora la succión directamente en la superficie donde se cocina. De esa manera, el humo y los vapores son captados desde la base, cerca del punto en el que se generan, antes de que se dispersen por el ambiente.

Cómo funciona el extractor integrado en la cocina

El sistema trabaja con una ventilación ubicada en la propia placa de cocción. Al encenderse, aspira el humo, el vapor y los olores desde el nivel de las ollas y sartenes. La lógica es simple: cuanto antes se captura el humo, menos posibilidades tiene de subir, expandirse y quedar impregnado en muebles, cortinas o textiles cercanos.

Según la información disponible sobre este tipo de equipos, uno de sus diferenciales es que puede absorber hasta un 50% más de humo que los sistemas convencionales. Esa mejora se explica por la cercanía entre el foco de cocción y el punto de extracción, lo que vuelve el proceso más directo y eficiente.

Además de la capacidad de succión, otro aspecto valorado es el funcionamiento más silencioso. En cocinas abiertas, donde se conversa, se mira televisión o se comparte el espacio con otras actividades, reducir el ruido del extractor puede mejorar notablemente la experiencia diaria.

Por qué ayuda a ganar espacio

Una campana convencional suele ocupar una zona importante sobre la mesada y condiciona el diseño de alacenas, estantes o iluminación. En cambio, al integrar la extracción en la superficie de cocción, se libera el área superior y se consigue una cocina visualmente más despejada.

De acuerdo con sus características, este tipo de equipo puede ocupar aproximadamente la mitad del espacio que requiere una campana tradicional. Esto lo vuelve especialmente atractivo para departamentos, cocinas pequeñas o proyectos donde cada centímetro disponible cuenta.

También encaja con una tendencia de diseño más minimalista: menos elementos visibles, líneas limpias y soluciones que combinan varias funciones en un mismo producto. En vez de sumar un aparato sobre la cocina, el sistema concentra cocción y ventilación en una misma zona.

Ventajas frente a una campana tradicional

La primera ventaja es la eficiencia en la captura del humo. Al actuar desde la base, el extractor integrado reduce la dispersión de vapores y olores, algo clave cuando la cocina comparte espacio con otros ambientes. Esto puede ayudar a mantener una mejor calidad del aire y a evitar aromas persistentes después de cocinar.

La segunda ventaja es el aprovechamiento del diseño. Al no necesitar una campana suspendida o adosada sobre la pared, se gana libertad para organizar muebles altos, iluminación o estanterías. Para quienes priorizan una cocina moderna y compacta, este punto puede ser tan importante como la potencia.

La tercera ventaja es la adaptación a nuevos hábitos de vivienda. Los ambientes integrados requieren soluciones menos invasivas, más silenciosas y capaces de funcionar sin ocupar grandes superficies. Por eso, los electrodomésticos que combinan rendimiento y tamaño reducido se vuelven cada vez más relevantes.

Qué tener en cuenta antes de elegirlo

Aunque ofrece beneficios claros, no significa que la campana tradicional deje de ser útil en todos los casos. La elección depende del tipo de cocina, el espacio disponible, el diseño buscado y las necesidades de ventilación de cada hogar.

En cocinas amplias o con instalaciones ya resueltas, una campana puede seguir siendo una opción válida. En cambio, en ambientes pequeños, integrados o de estilo contemporáneo, un extractor incorporado a la placa puede aportar una solución más práctica y ordenada.

La tendencia apunta a cocinas más funcionales, donde los electrodomésticos no solo cumplen una tarea específica, sino que también optimizan el espacio y mejoran la convivencia dentro del hogar. En ese camino, el extractor integrado aparece como una alternativa concreta para ventilar mejor sin resignar diseño.

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