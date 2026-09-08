José Coronado brilla en Netflix con la película española del momento y todos la están viendo

La tragedia obliga a Ruth a reencontrarse con Martín, su padre, personaje interpretado por José Coronado. Sin embargo, la convivencia no será sencilla. Entre ambos existe una distancia que no se puede resolver únicamente con una conversación.

Ruth descubre que su padre ha cambiado de forma profunda. Martín acaba de jubilarse después de haber trabajado como guardia civil y atraviesa una etapa completamente diferente a la que su hija recordaba.

La gran pregunta empezará entonces a ocuparlo todo: ¿qué ocurrió realmente con la madre de Ruth?

Según el resumen oficial en Netflix: "Tras la repentina muerte de su madre, Ruth regresa a su pueblo natal y se reúne con su padre, cuyo extraño comportamiento la lleva a preguntarse qué fue lo que en realidad sucedió".

La película española que está entre lo más visto de Netflix

No todas las películas consiguen mantenerse durante varias semanas entre los contenidos más reproducidos de una plataforma. La competencia se renueva constantemente y cada estreno intenta conquistar la atención del público.

Sin embargo, Los creyentes ha logrado conservar su lugar entre las diez películas más vistas de Netflix durante cinco semanas.

La película presenta desde el principio un escenario familiar complicado. Una hija regresa a casa después de haber pasado dos años alejada de los suyos. Su madre ha muerto. Pero las circunstancias que rodearon ese fallecimiento no tardan en despertar preguntas.

La protagonista tendrá que volver a convivir con su padre mientras intenta comprender qué ocurrió realmente. Lo que parecía un doloroso reencuentro familiar se irá transformando poco a poco en algo mucho más perturbador.

José Coronado y Stéphanie Magnin sostienen la película

Gran parte de la fuerza de Los creyentes se encuentra en la relación entre sus dos protagonistas.

José Coronado interpreta a un hombre completamente consumido por sus propias creencias. Su personaje vive encerrado en una visión del mundo marcada por la sospecha permanente.

Stéphanie Magnin completa el otro lado de la historia. Su personaje regresa a un hogar que debería resultarle familiar, pero descubre que ya no reconoce a quien tiene delante.

La película se apoya así en el enfrentamiento interpretativo entre ambos. Roger Gual construye buena parte de la historia a partir de esos elementos. El conflicto familiar se convierte en el verdadero escenario del thriller.

El elenco principal de Los creyentes con José Coronado

Jose Coronado

Stéphanie Magnin

Alberto Olmo

Mabel Del Pozo

Fanny Gautier

Mirá el tráiler oficial de Los creyentes en Netflix