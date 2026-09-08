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José Coronado brilla en Netflix con la película española del momento y todos la están viendo

Netflix vuelve a poner el foco en una de las películas españolas más vistas, con José Coronado al frente de una historia llena de secretos.

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José Coronado brilla en Netflix con la película española del momento y todos la están viendo. (Foto: Archivo)

José Coronado brilla en Netflix con la película española del momento y todos la están viendo. (Foto: Archivo)

Netflix mantiene entre sus contenidos más vistos una producción española que ha conseguido permanecer durante cinco semanas en el Top 10. La película es "Los creyentes", un thriller protagonizado por José Coronado y Stéphanie Magnin. La ficción construye un relato inquietante alrededor de una familia rota por una muerte que nunca termina de estar completamente explicada.

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Su historia mezcla drama psicológico, secretos familiares, desconfianza y teorías de la conspiración. Pero hay una pregunta que atraviesa toda la trama y que cambia por completo la relación entre sus protagonistas.

Y cuanto más avanza la historia, más difícil resulta confiar en uno de sus personajes.

¿De qué trata Los creyentes en Netflix?

Stéphanie Magnin interpreta a Ruth, una mujer de unos treinta años que regresa a su hogar después de mantenerse alejada de su familia durante dos años. Su vuelta está marcada por la muerte de su madre.

La tragedia obliga a Ruth a reencontrarse con Martín, su padre, personaje interpretado por José Coronado. Sin embargo, la convivencia no será sencilla. Entre ambos existe una distancia que no se puede resolver únicamente con una conversación.

Ruth descubre que su padre ha cambiado de forma profunda. Martín acaba de jubilarse después de haber trabajado como guardia civil y atraviesa una etapa completamente diferente a la que su hija recordaba.

La gran pregunta empezará entonces a ocuparlo todo: ¿qué ocurrió realmente con la madre de Ruth?

Según el resumen oficial en Netflix: "Tras la repentina muerte de su madre, Ruth regresa a su pueblo natal y se reúne con su padre, cuyo extraño comportamiento la lleva a preguntarse qué fue lo que en realidad sucedió".

La película española que está entre lo más visto de Netflix

No todas las películas consiguen mantenerse durante varias semanas entre los contenidos más reproducidos de una plataforma. La competencia se renueva constantemente y cada estreno intenta conquistar la atención del público.

Sin embargo, Los creyentes ha logrado conservar su lugar entre las diez películas más vistas de Netflix durante cinco semanas.

La película presenta desde el principio un escenario familiar complicado. Una hija regresa a casa después de haber pasado dos años alejada de los suyos. Su madre ha muerto. Pero las circunstancias que rodearon ese fallecimiento no tardan en despertar preguntas.

La protagonista tendrá que volver a convivir con su padre mientras intenta comprender qué ocurrió realmente. Lo que parecía un doloroso reencuentro familiar se irá transformando poco a poco en algo mucho más perturbador.

José Coronado y Stéphanie Magnin sostienen la película

Gran parte de la fuerza de Los creyentes se encuentra en la relación entre sus dos protagonistas.

José Coronado interpreta a un hombre completamente consumido por sus propias creencias. Su personaje vive encerrado en una visión del mundo marcada por la sospecha permanente.

Stéphanie Magnin completa el otro lado de la historia. Su personaje regresa a un hogar que debería resultarle familiar, pero descubre que ya no reconoce a quien tiene delante.

La película se apoya así en el enfrentamiento interpretativo entre ambos. Roger Gual construye buena parte de la historia a partir de esos elementos. El conflicto familiar se convierte en el verdadero escenario del thriller.

El elenco principal de Los creyentes con José Coronado

  • Jose Coronado
  • Stéphanie Magnin
  • Alberto Olmo
  • Mabel Del Pozo
  • Fanny Gautier

Mirá el tráiler oficial de Los creyentes en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: La plataforma de streaming mantiene entre sus contenidos más vistos a "Los creyentes", una película española.
  • Sinopsis: El film protagonizado por José Coronado y Stéphanie Magnin aborda secretos familiares tras la muerte de la madre de Ruth.
  • Éxito: La producción se ha mantenido durante cinco semanas en el Top 10 de películas más vistas en Netflix.
Resumen generado por Thinkindot AI
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