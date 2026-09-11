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Casas impresas en 3D: cómo funciona la tecnología que promete construir más rápido y con menos desperdicio

La impresión 3D de hormigón empieza a ganar espacio en la construcción de viviendas e infraestructura. Qué etapas acelera, cuáles siguen siendo tradicionales y qué ventajas ofrece.

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Casas impresas en 3D: cómo funciona la tecnología que promete construir más rápido y con menos desperdicio (Imagen Ilustrativa)

Casas impresas en 3D: cómo funciona la tecnología que promete construir más rápido y con menos desperdicio (Imagen Ilustrativa)

La construcción con impresión 3D dejó de ser una idea futurista para convertirse en una alternativa cada vez más concreta dentro del sector inmobiliario y de infraestructura. Su principal promesa es clara: levantar estructuras en menos tiempo, con mayor precisión y con un uso más eficiente de los materiales.

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Esta tecnología, que ya se aplicó en distintos países para viviendas, locales comerciales, estaciones ferroviarias y complejos residenciales, también empieza a despertar interés en el mercado local. El atractivo está en la posibilidad de acelerar etapas de obra que suelen demandar semanas o meses, especialmente en proyectos repetitivos o de gran escala.

Sin embargo, no se trata de una “casa terminada” que aparece de un día para el otro. La impresión 3D de hormigón se concentra principalmente en la ejecución de la estructura o la llamada obra gris. Luego, muchas tareas continúan realizándose con métodos tradicionales, como instalaciones eléctricas, carpinterías, revestimientos, pintura y terminaciones.

Cómo se construye una casa con impresión 3D

El sistema utiliza una impresora de gran formato diseñada para trabajar con concreto. A diferencia de una impresora doméstica, que deposita tinta o filamento plástico, estos equipos aplican material cementicio a través de un cabezal que se desplaza siguiendo un diseño previamente programado.

El proceso funciona con una planta mezcladora conectada a una bomba especial. Esa bomba impulsa el hormigón hasta el cabezal de impresión, que deposita el material capa por capa. Así se van formando muros y estructuras con un alto nivel de precisión, de acuerdo con el plano digital del proyecto.

Una de las ventajas de este método es que permite ejecutar formas y recorridos con menos intervención manual en la etapa estructural. Al trabajar de manera automatizada, también puede reducir errores asociados a mediciones, cortes o desperdicios habituales en una obra convencional.

Según estimaciones difundidas por compañías que impulsan esta tecnología en la región, una vivienda de alrededor de 120 metros cuadrados podría completar su obra gris en unas 48 horas. También señalan que los tiempos de ejecución pueden reducirse cerca de un 35% frente a sistemas tradicionales, aunque el resultado final depende del diseño, la logística, el clima, el terreno y la planificación de cada proyecto.

Qué ventajas ofrece frente a una obra tradicional

El beneficio más visible es la velocidad. Al automatizar la construcción de muros y estructuras, la impresión 3D puede acortar una parte importante del cronograma de obra. Esto resulta especialmente atractivo para desarrollos habitacionales, urbanizaciones o proyectos donde se repiten modelos similares.

Otro punto relevante es la reducción del desperdicio. Como el material se deposita de forma controlada y siguiendo un trazado preciso, se utiliza solo lo necesario para cada sección. En un rubro donde los sobrantes, recortes y pérdidas de insumos suelen ser significativos, esa eficiencia puede representar una mejora operativa.

También se destacan las posibilidades de diseño. La impresión 3D permite crear paredes con configuraciones específicas, dobles muros y cámaras de aire, recursos que pueden contribuir al aislamiento térmico y acústico. Además, especialistas del sector señalan que estos sistemas pueden aplicarse en viviendas con resistencia estructural y diseños aptos para zonas sísmicas, siempre que el proyecto cumpla con los cálculos y normativas correspondientes.

Lo que todavía no reemplaza la impresión 3D

Aunque el avance es importante, esta tecnología no elimina todas las etapas de la construcción tradicional. Una vez impresa la estructura, todavía deben incorporarse instalaciones sanitarias y eléctricas, aberturas, techos cuando correspondan, pisos, revestimientos y terminaciones interiores y exteriores.

Por eso, conviene entenderla como una herramienta que acelera una parte del proceso, no como un reemplazo total de la obra convencional. Su eficiencia depende de una buena coordinación entre diseño digital, provisión de materiales, operación de maquinaria y equipos técnicos especializados.

También es clave considerar que cada proyecto requiere evaluación profesional. El tipo de suelo, la ubicación, las regulaciones locales, la disponibilidad de insumos y la capacitación de la mano de obra influyen en la viabilidad real de construir con impresión 3D.

Por qué es una tendencia a seguir

La presión por construir más rápido, reducir costos operativos y aprovechar mejor los materiales empuja a la industria hacia soluciones automatizadas. En ese contexto, la impresión 3D de hormigón aparece como una de las innovaciones con mayor potencial para transformar la manera en que se planifican y ejecutan viviendas e infraestructura.

Su crecimiento dependerá de la capacidad de integrarse a los sistemas constructivos existentes, demostrar resultados consistentes y adaptarse a las necesidades de cada mercado. Por ahora, su mayor aporte está en abrir una nueva etapa: obras más industrializadas, precisas y eficientes, sin abandonar por completo los métodos tradicionales que todavía resultan indispensables para terminar una vivienda.

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