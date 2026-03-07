Furor en Netflix por esta serie corta con Ester Expósito que apenas tiene 3 capítulos para maratonear
Esta serie breve de Netflix, protagonizada por Ester Expósito, volvió a ser tendencia. Tres episodios bastaron para que miles de usuarios la redescubran.
Alguien tiene que morir volvió a instalarse entre lo más visto de Netflix. Aunque su estreno original ocurrió en 2020, el fenómeno del boca a boca en redes sociales hizo que miles de usuarios redescubran esta miniserie española protagonizada por Ester Expósito. En pocos días escaló posiciones dentro del catálogo de la plataforma y se convirtió nuevamente en una de las recomendaciones más repetidas.
La producción tiene apenas tres episodios. Sin embargo, ese formato breve fue precisamente lo que generó gran parte de su impacto. La serie logra construir una trama cargada de tensión, conflictos familiares y pasiones ocultas en muy poco tiempo. Cada capítulo avanza con ritmo firme y deja la sensación de que nada está colocado al azar.
Ambientada en la España de los años cincuenta, Alguien tiene que morir mezcla drama, romance prohibido y crítica social en una historia que expone las apariencias y las presiones de una época marcada por el conservadurismo. En el centro del relato aparece una familia poderosa cuya imagen pública comienza a resquebrajarse cuando un secreto sale a la luz.
De qué trata Alguien tiene que morir en Netflix
La historia comienza con el regreso de Gabino a su hogar familiar en España luego de haber pasado varios años viviendo en México. Su familia lo esperaba con una idea clara: que vuelva para comprometerse con Cayetana Aldama, perteneciente a una familia influyente y considerada el partido ideal, según las normas sociales de la época. Pero el regreso de Gabino no ocurre como todos imaginaban.
El joven no llega solo. Vuelve acompañado por Lázaro, un bailarín con quien mantiene una relación sentimental. Ese vínculo, completamente impensado dentro del rígido contexto social de los años cincuenta, provoca un verdadero terremoto dentro de su familia.
La trama se construye a partir de ese conflicto inicial. A medida que avanza la historia, las tensiones se intensifican y los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles para proteger su lugar dentro de la sociedad.
Según la descripción oficial de Netflix: "En la España conservadora de los años cincuenta, la supuesta relación entre un bailarín clásico mexicano y otro joven desata una tormenta con consecuencias desgarradoras".
Ester Expósito sorprende con un personaje lleno de matices
Dentro de ese entramado familiar aparece Cayetana Aldama, el personaje interpretado por Ester Expósito. A primera vista, parece encarnar el modelo de mujer que la sociedad esperaba en esa época: elegante, educada y preparada para cumplir con el matrimonio arreglado.
Cayetana se convierte en una figura clave dentro del desarrollo de la trama. No solo observa el conflicto que se genera alrededor de Gabino y Lázaro, sino que también enfrenta sus propios dilemas personales. Su posición dentro de la familia y las expectativas que recaen sobre ella la colocan en una situación donde cada decisión puede cambiar el destino de todos.
La actriz, que había ganado enorme popularidad por su participación en otras producciones juveniles, mostró aquí una faceta más madura que sorprendió a gran parte del público.
El elenco principal de Alguien tiene que morir
Carmen Maura
Cecilia Suárez
Ester Expósito
Ernesto Alterio
Alejandro Speitzer
Isaac Hernández
Carlos Cuevas
Mariola Fuentes
Pilar Castro
Juan Carlos Vellido
Cuántos capítulos tiene esta miniserie en Netflix
Uno de los aspectos que más destacan los usuarios de Netflix es la duración de la miniserie. Con solo tres episodios, la historia puede verse completa en una tarde. Cada capítulo mantiene un ritmo ágil y evita las subtramas innecesarias. Todo se concentra en el conflicto central y en las consecuencias que este provoca dentro de la familia. Esa estructura narrativa es parte de su atractivo.
Muchos espectadores actuales prefieren historias que puedan terminar en pocas horas, sin la necesidad de comprometerse con temporadas largas. En ese sentido, Alguien tiene que morir se posiciona como una de esas producciones ideales para maratonear.
El formato también permitió que la serie mantenga un nivel constante de intensidad. No hay episodios de relleno ni giros innecesarios: cada escena aporta algo al desarrollo del conflicto.
