Furor en Netflix por esta serie corta con Ester Expósito que apenas tiene 3 capítulos para maratonear

El joven no llega solo. Vuelve acompañado por Lázaro, un bailarín con quien mantiene una relación sentimental. Ese vínculo, completamente impensado dentro del rígido contexto social de los años cincuenta, provoca un verdadero terremoto dentro de su familia.

La trama se construye a partir de ese conflicto inicial. A medida que avanza la historia, las tensiones se intensifican y los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles para proteger su lugar dentro de la sociedad.

Según la descripción oficial de Netflix: "En la España conservadora de los años cincuenta, la supuesta relación entre un bailarín clásico mexicano y otro joven desata una tormenta con consecuencias desgarradoras".

Alguien tiene que morir Netflix 1

Ester Expósito sorprende con un personaje lleno de matices

Dentro de ese entramado familiar aparece Cayetana Aldama, el personaje interpretado por Ester Expósito. A primera vista, parece encarnar el modelo de mujer que la sociedad esperaba en esa época: elegante, educada y preparada para cumplir con el matrimonio arreglado.

Cayetana se convierte en una figura clave dentro del desarrollo de la trama. No solo observa el conflicto que se genera alrededor de Gabino y Lázaro, sino que también enfrenta sus propios dilemas personales. Su posición dentro de la familia y las expectativas que recaen sobre ella la colocan en una situación donde cada decisión puede cambiar el destino de todos.

La actriz, que había ganado enorme popularidad por su participación en otras producciones juveniles, mostró aquí una faceta más madura que sorprendió a gran parte del público.

Alguien tiene que morir 2.jpg

El elenco principal de Alguien tiene que morir

Carmen Maura

Cecilia Suárez

Ester Expósito

Ernesto Alterio

Alejandro Speitzer

Isaac Hernández

Carlos Cuevas

Mariola Fuentes

Pilar Castro

Juan Carlos Vellido

Cuántos capítulos tiene esta miniserie en Netflix

Uno de los aspectos que más destacan los usuarios de Netflix es la duración de la miniserie. Con solo tres episodios, la historia puede verse completa en una tarde. Cada capítulo mantiene un ritmo ágil y evita las subtramas innecesarias. Todo se concentra en el conflicto central y en las consecuencias que este provoca dentro de la familia. Esa estructura narrativa es parte de su atractivo.

Alguien tiene que morir Netflix 3

Muchos espectadores actuales prefieren historias que puedan terminar en pocas horas, sin la necesidad de comprometerse con temporadas largas. En ese sentido, Alguien tiene que morir se posiciona como una de esas producciones ideales para maratonear.

El formato también permitió que la serie mantenga un nivel constante de intensidad. No hay episodios de relleno ni giros innecesarios: cada escena aporta algo al desarrollo del conflicto.

Tráiler oficial de Alguien tiene que morir en Netflix