José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie española de 5 capítulos

Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarno en la gran pantalla al mismisimo Sherlock Holmes, se vera convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentranar lo ocurrido. En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huespedes y empleados se convertiran en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela mas complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio.

El problema final es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Pérez Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados.

Elenco El problema final

La miniserie está producida por Mod Producciones y cuenta con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor, Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. La dirección corre a cargo de Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos).

El rodaje, que comenzó en Lloret de Mar, tuvo una duración de dos meses. La segunda parte del rodaje se llevó a cabo en el centro de producción de Netflix en Tres Cantos, así como en distintas localizaciones de Madrid y Toledo.

El problema final Netflix 1.jpg

El personaje de José Coronado y el guiño a Sherlock Holmes

Uno de los elementos más atractivos de El problema final es el protagonista de la historia. José Coronado interpreta a Basil, un actor retirado que en el pasado alcanzó la fama por interpretar al mítico detective Sherlock Holmes en la gran pantalla.

Ese detalle se convierte en una pieza clave dentro de la narración. Basil no es detective en la vida real. Pero su experiencia interpretando al personaje más famoso de la literatura policial lo empujará, casi sin proponérselo, a investigar el crimen.

El problema final Netflix 3.jpg

Ese recurso narrativo aporta un tono original al thriller. También funciona como un homenaje directo al universo creado por Arthur Conan Doyle, aunque desde una perspectiva completamente diferente.

El elenco de El problema final, la nueva serie de Netflix

Netflix ha desvelado el rodaje y el cast principal de El problema final, basada en la novela homónima y bestseller del autor español Arturo Pérez-Reverte. Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, contará con 5 capítulos y estará protagonizada por Jose Coronado (Entrevías, La chica de nieve, Vivir sin permiso), María Valverde (Fuimos canciones), Martiño Rivas (Nacho, Las chicas del cable), Maribel Verdú (Cuando nadie nos ve, Now and then), Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos, La ternura), Cristina Kovani (El silencio, La Caza: Guadiana), José Condessa (Cacao, Rabo de Peixe) o Pepón Nieto (Smiley, Lo nunca visto), entre otros.

El problema final, la nueva serie de Netflix basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte