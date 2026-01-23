José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más vista y apenas tiene 8 capítulos
Esta serie con José Coronado en Netflix expone una lucha silenciosa por el poder, donde familia, periodismo y ambición chocan en uno de los thrillers más comentados del momento.
José Coronado arrasa en Netflix con la serie española más vista y apenas tiene 8 capítulos. (Foto: Archivo)
Legado irrumpió en el catálogo de Netflix y rápidamente se convirtió en una de esas series que generan conversación. La serie presentó a Federico Seligman, interpretado por José Coronado, un magnate de los medios que volvió a escena tras una grave enfermedad que lo mantuvo alejado de su empresa durante dos años.
Ese tiempo bastó para que todo cambiara. Al regresar, descubrió que sus hijos no solo habían tomado el control del negocio, sino que lo habían transformado en algo irreconocible para él. Lo que alguna vez fue un proyecto guiado por principios editoriales y una visión clara del periodismo, ahora respondía a otras lógicas: rentabilidad inmediata, alianzas oscuras y decisiones éticamente cuestionables.
Desde ese punto de partida, Legado en Netflix construyó un thriller familiar donde cada gesto tuvo peso político, emocional y simbólico. Nada ocurrió porque sí. Cada conflicto respondió a una herida previa.
De qué trata Legado en Netflix
Según la sinopsis oficial: "Tras una grave enfermedad, un magnate de los medios descubre que los actos de sus hijos amenazan su imperio, construido con todo cuidado, y hará lo que sea para salvarlo".
Federico Seligman no volvió como un héroe ni como una víctima. Regresó como un hombre dispuesto a recuperar lo que consideraba suyo, incluso si para lograrlo debía enfrentarse a sus propios hijos. La enfermedad también funcionó como un disparador narrativo que expuso una verdad incómoda: el imperio mediático había seguido funcionando sin él, pero había perdido su esencia.
Uno de los mayores aciertos de Legado fue construir personajes complejos, lejos de estereotipos simples. El hijo mayor, interpretado por Diego Martín, encarnó al heredero que entendió las reglas del nuevo ecosistema mediático, pero decidió cruzar límites éticos para sostener el poder. Su personaje no se presentó como un villano clásico, sino como alguien convencido de que el fin justificó los medios.
Las hijas, interpretadas por Belén Cuesta, Natalia Huarte y María Morera, aportaron matices distintos al conflicto. Cada una representó una forma diferente de relacionarse con el legado familiar, el poder y la lealtad.
Más allá del drama familiar, Legado puso el foco en una crisis más amplia: la del periodismo contemporáneo. La empresa de los Seligman funcionó como espejo de un sistema mediático atravesado por la desinformación, las noticias falsas y las presiones políticas.
Las comparaciones entre Legado y Succession
Desde su estreno, la serie fue comparada con Succession, el éxito estadounidense que exploró las luchas internas de una familia multimillonaria dueña de un conglomerado mediático. Las similitudes existieron, pero Legado construyó su propia identidad.
La serie se apoyó más en los vínculos emocionales que en la sátira. Mientras Succession apostó por el cinismo y el humor negro, Legado eligió un tono más contenido, casi asfixiante, donde el silencio y las miradas dijeron tanto como los diálogos.
El elenco de Legado con José Coronado
José Coronado
Belén Cuesta
Diego Martín
Natalia Huarte
María Morera
Susi Sánchez
Iván Pellicer
Lucas Nabor
La actuación de José Coronado fue uno de los pilares de la serie. Su Federico Seligman transmitió autoridad, fragilidad y obsesión en partes iguales. Cada aparición suya modificó el clima de la escena. No necesitó grandes gestos para imponer presencia.
El elenco secundario acompañó con solidez, aportando profundidad a un relato coral que no perdió ritmo a lo largo de sus ocho episodios.
El impacto de la serie Legado en Netflix
Legado en Netflix se estrenó el 16 de mayo del 2025 y rápidamente escaló posiciones en el ranking de la plataforma. Alcanzó el tercer puesto del Top 10, solo por detrás de producciones de alto impacto como Los secretos que ocultamos y El Eternauta. Ese desempeño confirmó que el público respondió a historias adultas, complejas y alejadas de fórmulas repetidas.
La serie fue destacada por su capacidad para combinar entretenimiento con una mirada crítica sobre el poder, sin caer en el panfleto. Cada episodio dejó la sensación de que algo estaba a punto de estallar, incluso cuando la acción fue mínima.