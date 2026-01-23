La drástica decisión de Facundo Arana tras separarse de María Susini: "Estaba muy..."

En el ciclo Puro Show (El Trece) indicaron que tenían de ante mano una nota pautada con el actor para este viernes 23 de enero pero a raíz de conocerse su separacipon prefirió por cancelar la misma.

“La nota estaba pautada de antemano, pero hoy habló Facundo Arana con nuestra productora y le explicó que estaba muy cansado y que, por esta situación de su separación, prefería no hablar porque estaba muy triste”, contó el conductor sobre la difícil situación emocional del artista por su separación. Y agregó al respecto: "Nuestra productora periodística habló con él que le comentaba esto".

Así, en medio de la difiícil situación que vive el artista por su separación, Facundo Arana optó por el silencio público y dejar que transcurran los días en medio de la sorpresa que causó la noticia de su final de relación con María Susini tras 18 años juntos.

La larga historia de amor de Facundo Arana y María Susini

Facundo Arana y María Susini iniciaron una intensa historia de amor en 2007, marcada por encuentros casuales y gestos románticos que culminaron en un matrimonio en 2012 tras casi 20 años de relación, aunque recientemente se separaron.

Se conocieron en un asado en 2007, poco después de la separación de Arana de Isabel Macedo. Dos amigos intentaron presentarlos; el primer intento falló, pero en el segundo, Susini llegó tarde y lastimada por una caída en patines.

Arana le curó la mano, y en ese momento le confesó su deseo de formar una familia con ella, quedando flechado al ver su lágrima y sonrisa.

Su primera cita fue saltar en paracaídas, reflejando su espíritu aventurero. Se mudaron juntos rápidamente; nació su hija India en mayo de 2008, y en octubre de 2009 llegaron los mellizos Yaco y Moro.

Desde siempre mantuvieron un perfil bajo ante la prensa y consolidaron su familia lejos de los escándalos y enfocados en sus exitosas carreras profesionales y el amor entre los dos.

Hace unas horas se conoció de la separación del actor y la modelo tras casi dos décadas juntos y solo el tiempo dirá si existe la posibilidad de una reconciliación o el final es definitivo.