Furor en Netflix por una nueva serie romántica con 8 capítulos que es el gran estreno del 2026

Ese legado, sin embargo, empezó a tambalear cuando la pista familiar enfrentó una crisis económica severa. El estilo de vida extravagante del padre de Adriana, sumado a decisiones financieras cuestionables, colocó al centro de entrenamiento al borde del cierre.

El ingreso de Brayden Elliott, interpretado por Cale Ambrozic, marcó un punto de inflexión en la historia. Brayden se convirtió en el nuevo compañero deportivo de Adriana, y desde el inicio la dinámica entre ambos se presentó como estrictamente profesional. Sin embargo, el entorno competitivo y la necesidad de resultados rápidos empujaron a los personajes a tomar una decisión arriesgada. Para asegurar un patrocinio clave que permitiera mantener abierta la pista Russo, Adriana y Brayden decidieron fingir un romance fuera del hielo.

El conflicto central de Bailando sobre hielo se intensificó con la aparición de Freddie O’Connell, interpretado por Olly Atkins. Freddie no fue solo el primer amor de Adriana, sino también su antigua pareja de patinaje. Su regreso al centro de entrenamiento removió emociones que la protagonista creyó superadas, y puso en jaque el delicado equilibrio que había construido junto a Brayden.

Una historia que nació del hielo y de la literatura clásica

La serie se basó en la novela homónima de Jennifer Iacopelli, quien publicó Finding Her Edge en 2022. La autora reconoció que la inspiración surgió a partir de dos fuentes muy concretas. Por un lado, el impacto mediático que generaron Tessa Virtue y Scott Moir durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018. Por otro, el deseo explícito de reinterpretar Persuasión, una de las novelas más introspectivas de Jane Austen, desde una mirada contemporánea y juvenil.

Esa doble influencia se percibió con claridad en Bailando sobre hielo. El relato combinó la tensión silenciosa de los vínculos que no se resolvieron a tiempo con la espectacularidad de un deporte donde la conexión entre dos cuerpos define el éxito o el fracaso.

El elenco de la serie Bailando sobre hielo

Madelyn Keys

Harmon Walsh

Alexandra Beaton

Cale Ambrozic

Olly Atkins

Meredith Forlenza

Alice Malakhov

Niko Ceci

Millie Davis

Yona Epstein-Roth

Cuándo se estrena Bailando sobre hielo en Netflix

Bailando sobre hielo se estrenó en Netflix este jueves 22 de enero de 2026. La plataforma lanzó los ocho episodios de manera simultánea a nivel mundial, permitiendo que los espectadores eligieran entre el consumo maratónico o una visualización más pausada.

Desde su llegada al catálogo, la serie empezó a posicionarse como una opción atractiva para quienes buscan historias de crecimiento personal, romances complejos y escenarios poco habituales dentro del drama juvenil.

Tráiler final de Bailando sobre hielo en Netflix