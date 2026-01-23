A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
MÍSTICA

El insólito ritual del huevo de Pitty La Numeróloga para espantar malas energías: "Lo pasás por..."

Pitty La numeróloga compartió en sus redes sociales un insólito ritual de limpieza para detectar malas vibras y envidias ocultas.

23 ene 2026, 12:30
pitty, la numeróloga, ritual
pitty, la numeróloga, ritual

En el mundo del espectáculo, Pitty, la numeróloga, siempre logra captar la atención con sus predicciones y consejos espirituales. Esta vez, lejos de hablar de famosos o romances, sorprendió a sus seguidores con un particular ritual de limpieza energética que compartió en su cuenta de Instagram. Con su estilo directo, explicó paso a paso cómo detectar y eliminar las malas vibras con un simple huevo.

A través de un video, la especialista comenzó diciendo: "¿Te sentís cargada? ¿Te sentís estresado? ¿Sentís que hay una vibra media rara, una energía, unas cosas medias pegadas que no sabés dónde están en tu cuerpo y en tu alma?".

Leé también

Pitty La Numeróloga aseguró que Luciano Castro y Griselda Siciliani están en crisis: el dato que lo confirma

Pitty La Numeróloga aseguró que Luciano Castro y Griselda Siciliani están en crisis: el dato que lo confirma

Acto seguido, mostró un huevo y detalló cómo usarlo: "Pasate bien el huevo, ¿dónde? Atrás de las orejas, donde se pegan los bichitos, en las palmas de tu mano. Hacete la señal de la cruz en la cabeza, en el pecho, en el plexo solar. En la cara, a mí me gusta pasármela cada 5 minutos, maples y maples y maples de huevo".

Con la práctica en marcha, Pitty agregó: "Ahí va la información. Manos a la obra para romper los huevos, romper las malas vibradas. Y te enseño a leerlo".

Luego de mostrar el huevo roto en un vaso con agua, reveló cómo interpretar los resultados: "Si la yema te queda abajo, estás libre de cualquier carga negativa. O sea, estás perfecta".

Pero no todo es tan sencillo. La numeróloga advirtió sobre otras señales: "Las burbujitas alrededor del huevo dice que ya está instalada la energía negativa y que no permite que puedas tomar esas decisiones y que avances. Si dentro del huevo ya tenés puntos rojos estás en el horno. ¿Qué significa? Que ya los pensamientos son sumamente intensos y la verdad es que son hasta con saña".

La explicación continuó con más detalles inquietantes: "Si la yema del huevo está flotando bien arriba, significa que te hicieron un poquito de maldad, un trabajito, alguna cosita en tu contra. Cuando se forman los hilitos de punta así, miralos. Significa que hay gente que te tiene mucha envidia y que quiere decirte mal todo el tiempo".

Embed

Cuáles son las preocupantes predicciones de Pitty La Numeróloga que sacudirán el futuro de Mauro Icardi y Wanda Nara

En La mañana con Moria (El Trece), Pitty, la numeróloga, sorprendió a todos con sus predicciones sobre lo que viene en la vida sentimental de Wanda Nara y Mauro Icardi. Sus palabras generaron impacto inmediato y dejaron a la mesa en silencio.

"Wanda se va a casar", lanzó la Pitty sin titubear. La reacción de Moria Casán fue instantánea y con su clásico tono filoso: "Pero primero se va a casar Icardi, me parece".

Lejos de quedarse ahí, la especialista redobló la apuesta con otra revelación inesperada: "Sí, Icardi con un embarazo". El intercambio siguió con una de las preguntas más repetidas en el mundo del espectáculo: "¿Puede volver con L-Gante?".

La respuesta de Pitty fue contundente y sin margen de duda: "No, no. Yo a ella la veo en una nueva historia espectacular". Antes de soltar estas bombas, la numeróloga ya había deslizado un anticipo que llamó la atención sobre el futuro de Wanda: "Lo va a conocer en su trabajo. Una persona que va a estar ahí con ella. Viene un nuevo candidato para Wanda y lo conoce o comparte su trabajo".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Pitty La Numeróloga

Lo más visto