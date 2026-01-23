El insólito ritual del huevo de Pitty La Numeróloga para espantar malas energías: "Lo pasás por..."

Luego de mostrar el huevo roto en un vaso con agua, reveló cómo interpretar los resultados: "Si la yema te queda abajo, estás libre de cualquier carga negativa. O sea, estás perfecta".

Pero no todo es tan sencillo. La numeróloga advirtió sobre otras señales: "Las burbujitas alrededor del huevo dice que ya está instalada la energía negativa y que no permite que puedas tomar esas decisiones y que avances. Si dentro del huevo ya tenés puntos rojos estás en el horno. ¿Qué significa? Que ya los pensamientos son sumamente intensos y la verdad es que son hasta con saña".

La explicación continuó con más detalles inquietantes: "Si la yema del huevo está flotando bien arriba, significa que te hicieron un poquito de maldad, un trabajito, alguna cosita en tu contra. Cuando se forman los hilitos de punta así, miralos. Significa que hay gente que te tiene mucha envidia y que quiere decirte mal todo el tiempo".

Cuáles son las preocupantes predicciones de Pitty La Numeróloga que sacudirán el futuro de Mauro Icardi y Wanda Nara

En La mañana con Moria (El Trece), Pitty, la numeróloga, sorprendió a todos con sus predicciones sobre lo que viene en la vida sentimental de Wanda Nara y Mauro Icardi. Sus palabras generaron impacto inmediato y dejaron a la mesa en silencio.

"Wanda se va a casar", lanzó la Pitty sin titubear. La reacción de Moria Casán fue instantánea y con su clásico tono filoso: "Pero primero se va a casar Icardi, me parece".

Lejos de quedarse ahí, la especialista redobló la apuesta con otra revelación inesperada: "Sí, Icardi con un embarazo". El intercambio siguió con una de las preguntas más repetidas en el mundo del espectáculo: "¿Puede volver con L-Gante?".

La respuesta de Pitty fue contundente y sin margen de duda: "No, no. Yo a ella la veo en una nueva historia espectacular". Antes de soltar estas bombas, la numeróloga ya había deslizado un anticipo que llamó la atención sobre el futuro de Wanda: "Lo va a conocer en su trabajo. Una persona que va a estar ahí con ella. Viene un nuevo candidato para Wanda y lo conoce o comparte su trabajo".