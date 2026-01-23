Tercer día de suba consecutiva de los bonos argentinos en Wall Street y el riesgo país en su nivel más bajo desde 2018

Con un riesgo país en 546 puntos, el Estado argentino debería pagar cerca de 5,5 puntos porcentuales más de tasa de interés anual en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos para conseguir dólares en Wall Street. Esto representa un costo financiero cercano al 10% anual en moneda extranjera para el Ministerio de Economía.

Cómo está la Bolsa y los ADR's

El índice principal de la Bolsa de Buenos Aires avanza 1,1%, alcanzando los 3.099.309,51 puntos, mientras que su equivalente en dólares subió 0,4%, hasta 2.047,17 unidades. Entre las acciones con mayores ganancias destacaron Transener (+3,2%), YPF (+2,7%) e IRSA (+2,4%). En cambio, los papeles que registraron las caídas más significativas son Telecom (-1,4%), Sociedad Comercial del Plata (-0,3%) y Central Puerto (-0,3%).

En Wall Street, las acciones argentinas con mejor desempeño son YPF (+2,8%), Bioceres (+2,1%), Transportadora de Gas (+2%) y Edenor (+1,5%).

Las declaraciones de Milei a Bloomberg

El presidente Javier Milei se refirió a la situación del regreso de Argentina al mercado internacional de deuda durante una entrevista con Bloomberg desde Davos. Según el resumen de RfT, el mandatario "reiteró que el Gobierno no espera volver a los mercados internacionales salvo para renovar capital (rollear). Sin embargo, dado que este año ya hay vencimientos de capital, podría requerirse algún refinanciamiento".

En la misma entrevista, el Presidente donde defendió las bandas cambiarias como una herramienta para controlar la volatilidad y limitar la suba de precios. Señaló que estas medidas se eliminarán únicamente cuando se haya absorbido completamente el exceso de liquidez y la inflación interna se haya alineado con los niveles internacionales.

Respecto a la relación con China, afirmó que el país asiático es un socio comercial clave y que mantener ese vínculo es coherente con la meta del Gobierno de continuar abriendo la economía argentina. Finalmente, sobre un posible acuerdo comercial con Estados Unidos, aseguró que las conversaciones siguen en curso y que pronto se esperan anuncios positivos.

Por su parte, las empresas argentinas que emitieron deuda en dólares en octubre para captar fondos en el exterior reflejan que existe demanda para la deuda argentina en el mercado. No obstante, para estas compañías el costo financiero equivalente —un indicador que JP Morgan elabora paralelo al riesgo país— se ubica en torno a los 400 puntos, según un informe reciente del Banco Central. Por esta razón, las emisiones corporativas cierran con tasas más bajas que las que afrontan las provincias.