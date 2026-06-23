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José Coronado arrasa en Netflix con una nueva serie española y apenas tiene 4 episodios

Esta serie española protagonizada por José Coronado llega a Netflix con una historia cargada de misterio, secretos y giros inesperados.

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José Coronado arrasa en Netflix con una nueva serie española y apenas tiene 4 episodios. (Foto: Archivo)

José Coronado arrasa en Netflix con una nueva serie española y apenas tiene 4 episodios. (Foto: Archivo)

"El problema final" se convirtió en una de las grandes apuestas de Netflix para quienes buscan una serie corta, intensa y llena de suspenso. La plataforma de streaming volvió a apostar por una fórmula que suele dar excelentes resultados: una historia intrigante, un elenco de primer nivel y la presencia de José Coronado, uno de los actores más reconocidos de España.

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Con apenas cuatro capítulos, esta producción española logró captar la atención de miles de espectadores gracias a una trama que combina misterio, drama y una ambientación de época impecable. El resultado fue una miniserie que no necesita decenas de episodios para mantener al público pegado a la pantalla.

Basada en la exitosa novela homónima de Arturo Pérez-Reverte, la producción adapta una historia que mezcla elementos clásicos de la novela policial con una narrativa moderna capaz de sorprender al espectador hasta el último minuto. Fue el propio Pérez-Reverte, quien compartió el avance a través de sus redes sociales acompañado únicamente por dos palabras: "En septiembre".

De qué trata "El problema final", la miniserie en Netflix

Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote proximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeno hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen ingles, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar senales de ser algo mucho mas inquietante: un asesinato.

Basil, un actor retirado que en otro tiempo encarno en la gran pantalla al mismisimo Sherlock Holmes, se vera convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentranar lo ocurrido. En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huespedes y empleados se convertiran en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela mas complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio.

El problema final es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Pérez Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados.

El elenco principal de "El problema final" con José Coronado

Netflix ha desvelado el rodaje y el cast principal de El problema final, basada en la novela homónima y bestseller del autor español Arturo Pérez-Reverte. Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, contará con 4 capítulos y estará protagonizada por Jose Coronado (Entrevías, La chica de nieve, Vivir sin permiso), María Valverde (Fuimos canciones), Martiño Rivas (Nacho, Las chicas del cable), Maribel Verdú (Cuando nadie nos ve, Now and then), Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos, La ternura), Cristina Kovani (El silencio, La Caza: Guadiana), José Condessa (Cacao, Rabo de Peixe) y Pepón Nieto (Smiley, Lo nunca visto), entre otros.

La miniserie está producida por Mod Producciones y cuenta con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor, Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. La dirección corre a cargo de Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos).

Una adaptación que respeta la esencia de Arturo Pérez-Reverte

Uno de los aspectos más destacados de la producción es su fidelidad al espíritu de la novela escrita por Arturo Pérez-Reverte. El resultado es una miniserie que combina escenarios espectaculares y una narrativa que avanza con ritmo constante.

José Coronado vuelve a demostrar por qué es una garantía de éxito

Hablar de ficción española en Netflix implica inevitablemente mencionar a José Coronado. El actor construyó una sólida trayectoria gracias a producciones exitosas que lograron conquistar tanto al público español como al internacional.

En esta ocasión vuelve a ofrecer una interpretación que aporta profundidad y carisma a una historia ya de por sí atractiva. Su presencia aporta experiencia, intensidad dramática y una credibilidad que potencia cada una de las escenas en las que participa.

La combinación entre una trama sólida y un reparto de prestigio explica gran parte del éxito que está teniendo la serie entre los suscriptores de Netflix.

Por qué se convirtió en una de las series más esperadas de 2026

Las series cortas continúan ganando terreno entre los usuarios de las plataformas de streaming. Muchos espectadores buscan historias capaces de ofrecer una experiencia completa sin necesidad de invertir semanas enteras viendo decenas de capítulos.

El problema final encaja perfectamente en esa tendencia. Con solo cuatro episodios logra desarrollar una trama compleja, presentar personajes interesantes y mantener el suspenso hasta el desenlace.

Su combinación de misterio clásico, ambientación histórica y giros inesperados la transformó en una de las propuestas españolas más atractivas para disfrutar próximamente en Netflix.

Mirá el teaser de "El problema final" en Netflix

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