¡Sorpresa total! Una ex Gran Hermano confirmó su casamiento: “Ya tengo el anillo”

Según explicó la propia Daniela, en esta etapa del año se encuentra enfocada en acomodar su vida luego de la exposición que significó participar en Gran Hermano Generación Dorada, por lo que considera que el casamiento podría concretarse recién durante 2027.

Durante su permanencia en la casa más famosa del país, la escritora había sido relacionada con Emanuel, situación que generó comentarios y teorías entre los fanáticos del programa. Sin embargo, ella fue clara al referirse al tema y negó que aquella situación haya afectado su relación con Leo Piccioli.

"Sigo en pareja con Leo. Todos esos rumores que se armaron y el shippeo adentro de la casa con Emanuel fue un juego. Todo lo que pasa adentro de la casa es un juego y siempre lo tuve en claro", afirmó.

Además, Daniela De Lucía habló con orgullo sobre la trayectoria de su futuro marido y destacó su recorrido laboral. Contó que Leo Piccioli fue CEO de una reconocida empresa y que actualmente se desempeña como conferencista y escritor, con libros como Cómo rajar a tu jefe, Sé tu propio CEO y Soy solo.

"Hacemos una muy buena pareja. Nos dedicamos a cosas distintas, pero los dos tenemos el foco puesto en ayudar a otras personas a través de lo que escribimos", expresó sobre el vínculo que construyeron.

Por último, la ex Gran Hermano fue consultada sobre la maternidad y aseguró que no siente la necesidad de apresurarse con esa decisión. Daniela explicó que, si en algún momento elige ese camino, quiere poder dedicarle el tiempo y la atención que requiere, aunque actualmente no es una prioridad. También remarcó que tiene una mirada amplia sobre las diferentes formas de construir una familia y que analizará esa posibilidad cuando considere que sea el momento indicado.

Quién es Daniela De Lucía

Daniela De Lucía es una coach transformacional, escritora y comunicadora argentina nacida en Tandil y radicada en Buenos Aires, quien se destacó compartiendo contenido de desarrollo personal en redes sociales.

Tiene formación como Master Coach (certificaciones internacionales) y experiencia en medios como conductora y panelista, además de ser conferencista y autora de varios libros sobre empoderamiento femenino.

En 2026 participó como concursante en Gran Hermano Generación Dorada, donde aplicó su perfil mediático y de coaching.